Un nouveau CPE a ouvert ses portes à Saint-Jules

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION (articles 136 et 137 C.p.c.) SECTION I – AVIS Avis est donné à Les entreprises Mat et Jim Inc., 455, Route 289, Saint-Jean-de-la-Lande (Québec) G0L 3N0 de vous présenter au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, du district de Kamouraska situé au 33, rue de la Cour, Rivière-du Loup ...