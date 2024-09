Une «Journée P magique» pour le Parrainage Jeunesse

À l’occasion de la Journée québécoise du parrainage civique, le Parrainage Jeunesse organisait une fête familiale ce samedi au verger Les Roy de la Pomme.

« On est vraiment heureux, c’est une très belle journée. C’est merveilleux de pouvoir promouvoir nos services ici aujourd’hui », a souligné Jean-François Fecteau, directeur général du Parrainage jeunesse, sur place.

Le Parrainage Jeunesse offre un service de mentorat entre des jeunes de 3 à 17 ans et des adultes qui prennent du temps pour les accompagner et partager des moments avec eux. « L’important c’est de trouver des bénévoles », a-t-il ensuite rappelé. Le nombre de bénévoles est au plus faible niveau depuis que Jean-François a eu ce poste en 2019. « On a à peu près 36 ou 38 enfants en attente, ça monte très vite en ces temps-ci. On va battre nos records d’inscriptions cette année. » Depuis le mois d’avril, il y a déjà eu une quinzaine d’inscriptions alors que l’organisme tourne habituellement à 22 ou 23 inscriptions par année.

C’est justement pour cette raison que la Journée P existe. Il s’agit là de la quatrième édition de cet événement, qui était d’ailleurs beaucoup achalandée que l’an dernier. En début d’après-midi, déjà près de 600 personnes s'étaient présentées.

Espace Chaudière-Appalaches avait également été invitée pour tenir un kiosque aux côtés de celui du Parrainage jeunesse. C’est un organisme pour prévenir la violence chez les enfants de 3 à 12 ans.

Pour le plaisir des petits et grands, le champion de la magie et de la micromagie, Patrick Reymond a présenté deux spectacles. Il y avait aussi des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, de l’animation musicale par DJ Claude Busque et bien sûr, la cueillette de pommes.

Remise de bourse

Le Parrainage jeunesse a profité de l’occasion pour remettre un certificat et une bourse de persévérance à un jeune qui est passé par l’organisme. Sheldon Lachance a été parrainé huit ans avec Stéphane St-Pierre. Le jeune aujourd’hui majeur et toujours proche de son parrain, est étudiant au Cégep Beauce-Appalaches en Technique d’éducation spécialisée.