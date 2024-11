Le Salon des vins et spiritueux de Saint-Georges redonne aux organismes d'ici

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, dont l'acronyme est APBB, n’a strictement rien à voir avec le blocage annoncé des pistes de motoneige du Québec, affirment les dirigeants de l'organisme. «Partout où je vais, dans les municipalités ou les MRC de notre région, et même dans les syndicats agricoles et forestiers d’ici et ...