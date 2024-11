Chaudière-Appalaches: une aide financière de 750 000 $ au Centre Ex-Equo

Le gouvernement du Québec versera un montant de 750 000 $, sur trois ans, pour bonifier le soutien au Centre Ex-Equo, un service communautaire d'aide et de lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale, qui oeuvre dans la région de la Chaudière-Appalaches.

C'est la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, qui en a fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué de presse, conjointement avec les députés membres du caucus de la région de Chaudière-Appalaches.

Le projet financé a été sélectionné dans le cadre de l’appel de projets Pour une bonification de la réponse aux besoins des victimes et des auteurs de violence sexuelle et conjugale.

L’organisme, qui a son bureau principal à Scott avec deux points de service à Charny et Saint-Georges, a pour mission d’aider les hommes et les femmes qui sont aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal et familial. On y offre des services de toute nature en lien avec cette problématique, incluant des services pour adolescentes et adolescents et jeunes adultes.

Cet investissement permettra à l’organisme, qui détient déjà une expertise reconnue en la matière, de rehausser son offre de services en prévention, intervention et formation en délinquance sexuelle et violence conjugale pour les communautés de toute la Chaudière-Appalaches.

«Que ce soit auprès des adolescents ou des hommes en couple ayant des comportements déviants ou violents, il va de soi de pouvoir les écouter et les accompagner adéquatement si besoin est. Je suis enchanté par cet important soutien à long terme à une organisation qui fait une différence et est présente aux quatre coins de la région 12, dont le bureau principal est situé dans Beauce-Nord», a indiqué le député de cette circonscription, Luc Provençal.