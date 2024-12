Guignolée 2024: 19 000 $ amassés pour les enfants du CPS Les Passerelles 

La 3e Guignolée du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles, qui s'est déroulée samedi dernier dans neuf municipalités de Beauce-Sartigan, a permis d'amasser un montant de 19 000 $.

L'activité a clos la campagne annuelle de financement de l'organisme à but non lucratif, qui accompagne les enfants et les adolescents âgés de 0 à 18 ans de Beauce-Sartigan et leurs familles en situation de vulnérabilité.

«Nos bénévoles ont fait preuve d'un dévouement exemplaire en donnant leur temps et leur énergie, que ce soit sur les routes ou dans les stationnements, pour recueillir les dons. Nos donateurs ont fait preuve d'une grande générosité, et grâce à eux, nous pourrons continuer à offrir des services essentiels et à soutenir les enfants et leurs familles», a déclaré la directrice générale, Valérie Poulin, à l'issue de la collecte qu'elle considère un grand succès.

Le centre a également pu compter sur le soutien de quatre partenaires dédiés à la cause, soit la Fondation Air Canada, le Studio Santé Gym 24, la fromagerie La Pépite d'Or, ainsi que le comptoir Subway de Saint-Martin.

Il est également possible de faire des dons tout au long de l'année sur le site Internet du CPS Les Passerelles que l'on peut visiter en cliquant ici.