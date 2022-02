Beauceville s'affiche aux couleurs de sa capitaine!

Voir la galerie de photos

Pour les deux prochaines semaines, la Ville de Beauceville s'affiche aux couleurs de son « ambassadrice » alors que la capitaine de l'équipe canadienne de hockey féminin, Marie-Philip Poulin, entreprendra dès ce soir à Pékin, sa quatrième participation à des Jeux olympiques.

En effet, pour encourager la population à vibrer encore une fois derrière la triple médaillée des jeux d'hiver, les services municipaux ont installé à divers endroits de la ville des oriflammes et des panneaux à l’effigie du no 29 et procédé à la distribution d’étiquettes autocollantes pour les voitures. Une page Facebook Appuyons Marie-Philip Poulin a également été mise sur pied.

« La Beauce, le Québec et le Canada doivent être fiers de Marie-Philip. C’est une athlète talentueuse et exceptionnelle, une vraie leader et un modèle pour tous. Sa personnalité remarquable la démarque aussi dans l’ensemble de son parcours personnel et professionnel. La délégation olympique canadienne ne pouvait pas mieux choisir comme porte-drapeau et cela vient confirmer une fois de plus son statut international », de signaler le maire, François Veilleux, qui a également diffusé sur Facebook un message vidéo de bons succès à l'enfant-chérie de Beauceville.

En effet, ce matin, le Comité olympique canadien a désigné la hockeyeuse beauceronne comme porte−drapeau du Canada avec le patineur de vitesse courte piste, Charles Hamelin.

Mise au jeu ce soir

Même si l'ouverture officielle des Olympiques 2022 n'aura lieu que vendredi, c'est ce soir que commence le tournoi de hockey féminin.

Le Canada est dans le groupe A avec le Comité olympique russe, la Finlande, les États-Unis et la Suisse.

C'est ce dernier pays que la capitaine Poulin et ses compatriotes affronteront ce soir en ronde préliminaire à compter de 23 h 10, heure du Québec. Le match ne sera toutefois pas télédiffusé par le réseau de Radio-Canada.

Ce n'est qu'à compter de vendredi que la SRC présentera une première confrontation en direct à 23 h 10 alors que l'équipe canadienne fera face à la Finlande.

Le Canada et les États-Unis, se rencontreront une première fois le lundi 7 février.

Rappelons que les Américaines, les grandes rivales, ont remporté l'or aux Jeux de PyeongChang en 2018 alors que Marie-Philip Poulin avait été l'héroïne à Vancouver (2010) et Sotchi (2014) en marquant, les deux fois, les buts gagnants, pour grimper sur la plus haute marche du podium.

À Beijing, les matchs pour la médaille de bronze et pour la médaille d’or seront disputés le samedi 16 février.

Et pour reprendre le slogan de la Ville de Beauceville: GO Marie-Philip! GO!

Message vidéo du maire: Ville de Beauceville

Vidéo aérienne: Jessy Pouliot, EnBeauce.com