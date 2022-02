Super G féminin: Marie-Michèle Gagnon termine dans le top 15

La skieuse de Lac-Etchemin, Marie-Michèle Gagnon a terminé dans le top 15 lors de l'épreuve du Super G en ski alpin féminin hier soir aux Jeux olympiques de Pékin.

Pour sa première épreuve à cette compétition internationale, l'athlète portait le dossard numéro 14 et a terminé à la 14e place du classement, dominé par la Suisse Lara Gut-Behrami.

Malgré un très bon départ, Marie-Michèle a perdu de la vitesse dans la section sinueuse du parcours. Elle a réalisé sa performance en 1 min 14 s 65/100, à 1.14 s de la 1re place.

Dans une publication Facebook, elle a confié que son jeune moi aurait été déçu par son résultat d'aujourd'hui, cela en raison du classement final. « Aux jeux ou même en Coupe du monde, une 14e place n'est pas ce qu'il y a de plus excitant… mais je suis venu avec l'intention de me concentrer uniquement sur ma performance. » Elle estime avoir « à peu près » fait de son mieux et avoir « tout donné ».

« La course s'est avérée incroyablement serrée et beaucoup de filles ont super bien skié là-bas. Cette année, mon Super G n'a pas été tout à fait au même niveau que l'an dernier. La confiance manque un peu, mais la saison n'est pas finie et mieux encore, les JO ne sont pas finis. »

Marie-Michèle Gagnon reste alors confiante pour l'épreuve de Descente qui va avoir lieu lundi soir le 14 février, à 22 h heure du Québec. Celle qui se consacre depuis deux ans aux épreuves de vitesse devrait avoir du plaisir lors de cette étape.