La famille Poulin derrière Marie-Philip même à distance

Le seul petit pincement au coeur pour Danye Nadeau et Robert Poulin est de ne pouvoir être présents sur place pour soutenir leur fille durant le match époustouflant qui sera disputé ce soir aux Jeux olympiques de Beijing.

Leur fille étant bien sûr la capitaine de l'équipe canadienne de hockey féminin, Marie-Philip Poulin, qui tentera de mener ses troupes vers la victoire pour reprendre la médaille d'or si douloureusement perdue aux mains des Américaines voilà quatre ans, en tirs de fusillade.

« Je suis très, très, très excitée, Oh que oui! », de dire d'entrée de jeu la mère de la célèbre hockeyeuse, lors d'un entretien avec EnBeauce.com hier au domicile de la famille Poulin à Beauceville.

Le paternel aurait bien sûr aimé être à Pékin, comme lors des trois Jeux précédents, mais son coeur et son énergie seront branchés à 100% sur la No 29, même à distance.

Le chien de Marie-Philip, Arlo, ira aussi de ses jappements d'encouragement. Le beau Golden Retreiver d'un an séjourne chez les parents de l'athlète en attendant son retour de la Chine.

La fierté du couple n'a fait que s'accroître au fil des ans devant les exploits de leur fille, notamment depuis les JO de Vancouver en 2010, qui l'ont fait connaître à travers la planète. « D'être partie de Beauceville puis de se retrouver capitaine de l'équipe Canada, je trouve que c'est un peu extraordinaire pour la petite fille gênée du départ », fait remarquer Mme Nadeau.

« C'est vrai qu'elle a des airs timides. Mais quand c'est le temps de jouer, la timidité tombe! », signale Robert Poulin. À son avis, « Pou », comme l'appelle tendrement ses coéquipières, assure son leadership par le jeu qu'elle pratique sur la glace, alors que sa présence fait toute la différence à bien des occasions. « Marie, c'est une "winner"».

Une gagnante qui est maintenant bien visible en quatre photos géantes sur les murs du nouvel aréna de Beauceville. Encore là, un autre honneur qui rejaillit sur celle qui est considérée, à juste titre, comme la meilleure hockeyeuse de l'histoire de ce sport.

La grange à Manon

Pour écouter le match de ce soir, le clan Nadeau-Poulin sera installé à Tring-Jonction dans la « grange à Manon » — Manon étant la soeur de Danye, un bâtiment converti en salle de réception.

À l'extérieur, on a aussi aménagé un espace olympique avec les anneaux ainsi que le drapeau du Canada. Un foyer permettra de réchauffer celles et ceux qui voudront festoyer au grand air et célébrer, espérons-le, la victoire de l'équipe nationale.

Rappelons que la partie entre le Canada et les États-Unis commence à 23 h 10 (HE) ce soir et qu'elle sera retransmise en direct par Radio-Canada.

Go! Marie-Philip, Go!