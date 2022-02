Équipe Canada remporte l'or grâce à Marie-Philip Poulin!

La Beaucevilloise Marie-Philip Poulin aura, encore une fois, été l'héroine de l'équipe nationale de hockey féminin en marquant deux des trois buts de la formation qui a remporté l'or cette nuit aux Jeux olympiques de Beijing.

Les hockeyeuses canadiennes ont largement dominé la majorité du temps alors que les USA ont été plus que souvent débordés dans la fabrication de jeu.

Le Canada a ouvert la marque avec un but de Natalie Spooner à 7:15 de la première période. Mais il a été annulée après que les juges de ligne aient regardé la reprise vidéo, à la demande du banc américain, pour constater qu'il y avait eu un hors-jeu.

Puis, 35 secondes plus tard, Sarah Nurse a trouvé le fond du filet, sur des passes de Claire Thompson et de Marie-Philip Poulin. Un but qui, cette fois, n'a pas été refusé.

Et la capitaine Poulin a inscrit seule son premier but de la rencontre à 15:02 après avoir soutiré la rondelle à l'adversaire.

La Beauceronne a continué sur sa belle lancée avec un 2e filet à 9: 08 de la deuxième période.

Les Américaines se sont inscrites au tableau pour la première fois grâce à Hilary Knight à 16:39 alors que les États-Unis jouaient en désavantage numérique.

Le compte était de 3 à 1 en faveur du Canada au terme du deuxième engagement.

L'équipe américaine a été la seule à pointer en 3e période mais à la toute fin de celle-ci, trop peu trop tard.

Il s'agit d'une 3e médaille d'or pour Marie-Philip, sa première de cette couleur à titre de capitaine. Elle détient aussi une médaille en argent, remportée en 2018.

Pour le Canada, il s'agit d'un 5e titre olympique dans ce sport qui a fait son entrée au JO en 1998.