Une finale décevante pour les Chevaliers de Lévis

Le 22 avril, les Chevaliers de Lévis se sont inclinés face aux Cantonniers de Magog en prolongation. Ces derniers ont remporté la série finale grâce à une victoire de 4 à 3.

Magog avait débuté la partie en force et a dominé toute la première période ne laissant aucun répit au gardien de Lévis. Ce dernier a reçu 16 lancers.

Les Chevaliers ont réussi à marquer en deuxième période. Eliott Simard a ainsi ajouté un 10e but des séries à sa riche. Il a profité d’un avantage numérique. Les visiteurs en ont fait de même un peu plus tard. Le jeune Simard a finalement redonné l’avance aux Lévisiens avec un autre but.

En dernière période, les Cantonniers ont repris du poil de la bête pour déjouer le gardien des Chevaliers. Quelques minutes à peine plus tard, Magog prend les devants 3 à 2. En fin de match, l’entraîneur des Chevaliers, Pier-Luc Giguère retire son gardien en faveur d’un 6e attaquant alors qu’il ne reste que 2 secondes au match. Théo Lemieux soulève les 1 407 spectateurs, marque et envoi ainsi les deux équipes en prolongation.

La prolongation a été de courte durée. Cela n’a pris que 1:40 pour que les Cantonniers inscrivent le but gagnant en désavantage numérique.

Les trois étoiles RDS sont Connor Macey (Cantonniers), Eliott Simard (Chevaliers) et Théo Lemieux (Chevaliers).