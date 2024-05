Des étudiants-athlètes de la Beauce reconnus au Mérite sportif

Trois Beauceronnes et deux Beaucerons, qui évoluent comme étudiants-athlètes avec les Faucons du Cégep de Lévis, ont vu leurs performances de la dernière année récompensées lors du gala du Mérite sportif qui s'est tenue le 1er mai.

Ainsi, Clara Bolduc, de Saint-Ludger, a obtenu le titre d'Athlète féminine de l’année. Capitaine de l’équipe de badminton, Clara est une leader née. Elle est engagée dans son sport, travaillante et constante. Sur le circuit collégial individuel, elle a terminé en deuxième position lors de son premier tournoi.

En jeu double féminin et mixte, elle et ses coéquipiers ont obtenu la troisième place au championnat Nord-Est, ce qui leur a permis d’accéder au championnat provincial. Ses performances contre d’importants adversaires ont grandement surpris. Au sein des Faucons, Clara a été nommée l’athlète féminine la plus utile de son équipe. De plus, lors du dernier Tournoi Yonex/Fradette Sport sur le circuit civil, elle a obtenu la deuxième position en simple et en double mixte, ainsi que la première position en double féminin.

Les autres lauréates et lauréats sont Maya Royer, de Saint-Isidore, qui a été reconnue comme la plus utile en cheerleading, Mégane Chabot, de Saint-Bernard, avec la même distinction en cross-country mixte, William Imbeault (Sainte-Marie), qui a connu la meilleure progression en football D2 et Julien Vignola (Saint-Lambert-de-Lauzon), qui a été l'équipier le plus utile en volleyball masculin D2.