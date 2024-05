Les Condors hockey dressent leur bilan de saison

Après une 3e saison complète dans le circuit Junior AAA du Québec, l’équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches clôture sa saison en se hissant à la 2e place au classement général de la Ligue de Hockey Junior AAA.

Malgré une défaite en demi-finale, l’équipe tire tout de même un bilan positif de cette saison avec une fiche de 34 victoires en saison régulière, établissant ainsi un nouveau record de franchises avec 70 points au classement. De plus, les Condors se classent parmi les 20 meilleures équipes juniors au Canada.

Lors de la saison régulière, les Condors ont dominé la ligue sur le plan offensif, se classant premiers pour le nombre de buts marqués, les lancers au but, le pourcentage en avantage numérique, ainsi que pour le différentiel entre les buts marqués et les buts concédés. L’équipe a terminé avec une fiche impressionnante de 34 victoires, 12 défaites et deux défaites en prolongations, pour un total de 70 points. Cette fiche leur a permis de terminer au premier rang à égalité avec les Cobras de Terrebonne.

Performances exceptionnelles

La saison 2023-2024 a été marquée par plusieurs performances exceptionnelles des étudiants-athlètes, soulignées lors du Gala reconnaissance des Sports au Cégep Beauce-Appalaches.

Maxime Poirier a établi un nouveau record de points pour un défenseur, avec un total impressionnant de 47 points. Edouard Carrier a également laissé sa marque en comptant 12 buts en saison régulière, établissant ainsi un nouveau record d’équipe. Quant à Alexandre Lamarre, il a surpassé le record de points en une saison pour un joueur des Condors, accumulant un total remarquable de 83 points et dépassant ainsi la marque établie par Samy Paré lors de la saison 2021-2022. En reconnaissance de ses exploits, Alexandre a été honoré en tant qu’athlète masculin de l’année lors du Gala reconnaissance des Sports du 25 avril dernier.

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches sont aussi en nomination pour l’équipe de l’année lors du Gala du Mérite Sportif Beauceron qui se déroulera ce samedi 11 mai..

Bilan des séries éliminatoires

Après avoir participé aux finales des deux dernières années, les attentes étaient de taille pour le début des séries éliminatoires. Malheureusement, les Condors se sont inclinés devant leur principal rival, l’Everest de la Côte-du-Sud, lors de la demi-finale chaudement disputée. « Malgré une excellente saison où la formation s’est démarquée par la qualité de son jeu sur la glace, nous avons finalement concédé la victoire à l’Everest dans une série extrêmement serrée. L’indiscipline et le manque d’opportunisme auront finalement eu raison de notre équipe de hockey considérée comme une des favorites au début des séries », précise l’entraîneur-chef, Jonathan Ferland.

La fin des séries marquait également la conclusion du parcours Junior des joueurs de 20 ans, Édouard Carrier No 24 (2023-2024), Dylan Champagne No 27 (2021-2024), William Gagné No 33 (2022-2024), Charles-Étienne Hébert No 29 (2020-2024), Alexandre Lamarre No 91 (2021-2024) et Jean Raphaël Roy No 23 (2022-2024). Ces joueurs, ayant pour la plupart disputé deux finales avec l’équipe, ont donné leurs derniers coups de patin dans cette ligue.

« Nous sommes très fiers de ce groupe de joueurs finissants qui se sont dévoués cette saison. C’est toujours difficile de voir partir nos vétérans dans la défaite, mais au-delà des victoires, nous avons vu des jeunes grandir et progresser comme joueurs de hockey, comme étudiants et comme individus. Nos 6 finissants peuvent être fiers des personnes qu’ils sont, et nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs nouveaux défis », a mentionné Jonathan Ferland.

Le prochain repêchage de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec aura lieu le 15 juin prochain. Les Condors pourront alors protéger cinq joueurs locaux et sélectionner de nouveaux joueurs durant le repêchage. L’organisation mise sur les succès obtenus lors des dernières saisons pour attirer les meilleurs étudiants-athlètes vers ses programmes d’études et pour recueillir un maximum d’inscriptions au Cégep Beauce-Appalaches.

Enfin, le camp de sélection des Condors hockey se tiendra du 9 au 11 août prochains, à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville. Le Cégep espère encore une fois pouvoir compter sur une équipe compétitive, avec plusieurs vétérans qui seront de retour dans l’alignement 2024-2025.