L'équipe du Cool FM soulignera le jour du Souvenir

Dans le cadre du jour du Souvenir, l’équipe du Cool FM, qui évolue dans la LNAH, portera des chandails spéciaux, lors de son match du 12 novembre, pour honorer ceux qui ont défendu notre pays à l’étranger.

Ils sont garnis d’un écusson du drapeau canadien ainsi que d’un du coquelicot qui rend hommage au sacrifice des soldats en temps de guerre. Les chandails seront vendus aux enchères sur Facebook avant la partie, du 7 novembre au 11 novembre, et les joueurs joueront avec ceux-ci lors de la partie contre l’Assurancia de Thetford Mines.

C’est seulement après le match que les partisans qui ont gagné les enchères pourront les récupérer. L’organisation remettra tous les profits de la vente à la Légion des anciens combattants.

Il y aura une cérémonie d’avant-match dès 19 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

Un match ce weekend

Cette fin de semaine, le Cool FM ne disputera qu'un seul match au Colisée de Laval, ce vendredi. Les Beaucerons affrontent les Pétroliers du Nord.

Les représentants de Laval montrent une fiche de 2-3-1, mais demeurent des adversaires féroces. Ils ont le meilleur marqueur de la LNAH en Nicolas Poulin, ainsi que Maxime Macenauer et le défenseur recru Loïc Léveillée, meilleur arrière offensif de la ligue présentement.

Le Cool FM trône au premier rang de la LNAH, dans une quadruple égalité. Entre le premier et le dernier rang, il y a trois points seulement.

L’équipe de Saint-Georges compte sur un duo très efficace en Michael Rhéaume et Maxime Lacroix, huit points en six matchs pour Lacroix et sept en cinq pour Rhéaume.

Sans cumuler une tonne de points, Philippe Hudon connait également de très bons moments début de saison avec du jeu intense et offensif. Yannick Tifu prend du rythme aussi. Samedi dernier, il a ouvert son compteur et est prêt à en ajouter plusieurs.

Il faut aussi souligner les belles performances du gardien Sébastien Auger qui a l’une des meilleures moyennes d’efficacité de la ligue. Keven Cloutier est toujours à un seul filet de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la LNAH.

Entre le match à Laval et celui du jour du Souvenir à Saint-Georges, le Cool FM rendra visite aux Marquis à Jonquière le vendredi 11 novembre.