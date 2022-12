Beauce-Sartigan: sept municipalités investissent dans des équipements de loisirs

Pour offrir de nouvelles activités à leurs citoyens, sept municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan se sont alliées pour s'équiper de nouveaux jeux et accessoires de sports qui sont désormais disponibles à la location gratuitement.

Ainsi, Saint-Benoît-Labre, La Guadeloupe, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Martin, Saint-Théophile et Saint-Honoré-de-Shenley rendent ces nouveaux services accessibles à tous.

« Les municipalités ont réfléchi collectivement à ce qui pourrait être initié pour faire en sorte que les gens puissent avoir l'opportunité de prendre soin d'eux physiquement et psychologiquement », a souligné le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Dany Quirion.

Le projet « Viens te divertir, voir du monde et te sentir mieux! » a été rendu possible grâce au financement du Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, via le réseau des Éclaireurs. Une subvention de 38 535$ a été accordée à cette initiative, soit 5 505$ par municipalité.

Chacune d'elle à ses propres équipements hivernaux et estivaux, mais ils peuvent être échangés entre les municipalités. Il y a notamment de quoi faire du ski de fond, des raquettes, du baseball, du tennis, des jeux de société géant, des chambres à air, des trottinettes, etc. Ils pourront être utilisés individuellement ou collectivement, par tous les âges et sans aucun frais. Une pièce d'identité sera demandée comme garantie à chaque emprunt.

Pour en savoir plus, les personnes intéressées peuvent s'adresser directement au service des loisirs de leur municipalité.