Une médaille d'argent pour Jean Samuel Leclerc au Championnat canadien de Taekwondo

Jean Samuel Leclerc, un jeune de Vallée-Jonction, a terminé en deuxième position lors du Championnat canadien de Taekwondo qui a eu lieu en fin de semaine à Toronto.

Sous les yeux de ses parents présents pour l'encourager, il a pris sa revanche sur sa première participation à cette même compétition, quelques mois plus tôt, où il avait perdu son premier match.

Seulement âgé de 19 ans, ce sportif est une étoile montante de son sport favori. Il était notamment à Paris en novembre pour une compétition internationale qui l'a bien entraîné au championnat canadien.

« Niveau préparation, pour mes tactiques et mes stratégies ça m'a beaucoup aidé. Puis comme c'était ma deuxième participation, je savais un peu plus à quoi m'attendre », a raconté Jean-Samuel en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Il passe du temps à étudier ses failles pour se perfectionner et devenir toujours meilleur. Il se prépare également pour de nouveaux combats au niveau national et international. « Les compétitions à plus grande échelle ça va venir dans quelques mois. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense! »

Jean-Samuel a commencé le Taekwondo à l’âge de 6 ans et n'a jamais arrêté de puis. Il est désormais ceinture 2e dan et a participé aux jeux du Québec en 2017. Il s’est entraîné au Club de Vallée-Jonction depuis toujours pour rejoindre l’équipe Élite avec Maître Alain Bernier à Québec. Notons également qu'il a remporté une médaille de bronze au Panam open série 2 en mai 2022.