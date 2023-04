Championnat du monde de hockey féminin: Marie-Philip Poulin inscrit son 100e but

Une nouvelle victoire pour les Canadiennes qui ont battu les Tchèques lors de leur deuxième match du Championnat du monde féminin de hockey sur glace 2023.

C'est Marie-Philip Poulin qui a marqué le premier but de ce match, à 8min03, avec l'aide de Blayre Turnbull et Brianne Jenner.

La Tchéquie a ensuite égalisé, mais il n'aura fallu que quelques secondes pour que le Canada ne remonte et termine la première période avec 2 buts à 1. Ce but canadien a été inscrit par Renata Fast avec l'aide de Jocelyne Larocque et Blayre Turnbull.

En fin de deuxième période, à 18min57, Jocelyne Larocque marque le troisième but avec l'aide d'Emily Clark.

C'est au tout début de la troisième période que Marie-Philip Poulin, capitaine de l'équipe, inscrit son 2e point du match, et ce, avec l'aide cette fois de Brianne Jenner. Laura Stacey ajoute à son tour le cinquième point avec l'Aide de Blayre Turnbull et Ella Shelton.

L'équipe de Marie-Philip Poulin l'a emporté par la marque de 5 à 1.

Dans ce match, la Beauceronne a inscrit son 100e but avec l'équipe nationale féminine.

Le Canada joue a nouveau demain face au Japon, à 19h. Le Championnat se tient jusqu'au dimanche 16 avril à Brampton, en Ontario.