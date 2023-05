RSEQ: Les Faucons de la Polyvalente Saint-François font le doublé

Deux des cinq équipes des Faucons de la Polyvalente Saint-François sont championnes de leur ligue et des séries de fin de saison. Les équipes M15 et M18 ont su ponctuer la saison de la plus belle des manières.

En effet, après avoir terminé la saison au premier rang de la ligue du RSEQ Québec/Chaudière-Appalaches, les M15 devaient affronter le Collège des Compagnons en première ronde des séries. Les Faucons ont remporté la série en deux parties pour ensuite atteindre la finale qui les opposait aux Patriotes de la Polyvalente Bélanger. Les Patriotes ont livré une excellente opposition aux Faucons. Cependant, les joueurs de la Polyvalente Saint-François ont remporté la série en deux parties par la marque de 3-2 et 4 à 2. Avec les deux victoires, l’équipe a conservé son titre pour une 2e année consécutive.



Du côté des M18, le 26 avril avait lieu le dernier match de la finale qui les opposait aux Dragons de la Polyvalente Saint-Georges. La série était égale à une victoire de chaque côté. L’équipe qui gagnait la partie remportait le titre du RSEQ Québec Chaudière Appalaches. L'égalité de 2-2 tenait toujours après les deux périodes de prolongations. Ainsi, la partie s'est décidée en tire de barrage en faveur des Faucons. Les deux équipes ont offert une très belle série et le dernier match en a été la preuve. Les M18 avaient également terminé au premier rang de ligue quelques semaines plus tôt.

Pour les M14, l’équipe a très bien évolué au cours de la saison. Bien que les victoires n’aient pas toujours été au rendez-vous l’équipe à très bien progresser tout au long de la saison. L’esprit d’équipe était au rendez-vous tout au long de la saison. L’an prochain, tout est en place pour que l’équipe connaisse du succès.

En collaboration avec Jérôme Roy.