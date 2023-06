David Dallaire raconte ses débuts avec les Alouettes de Montréal

David Dallaire a récemment rejoint les Alouettes de Montréal, au sein de la Ligue canadienne de football, après avoir été choisi dans la deuxième ronde lors des derniers repêchages. EnBeauce.com a eu la chance de le rencontrer à la veille de son premier match officiel.

Le Beauceron de 6 pi et 3 po a pu faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers et partagé quelques entraînements dans le milieu professionnel. « Tout s'est très bien déroulé dans mes débuts ici. J'avais la chance d'avoir deux vétérans à ma position qui m'ont beaucoup aidé, autant à l'offensive que sur les unités spéciales. C'est une très belle entrée pour moi, » a expliqué David Dallaire.

Venant du football universitaire, le jeune homme de 23 ans a pu ressentir les quelques différences de niveaux. « Je dois dire que la vitesse de jeu et le temps de réaction sont les deux choses que je retiens. On remarque très vite que les joueurs ont l'habitude de voir certains jeux, et ils ont vraiment un meilleur temps de réaction, a détaillé David Dallaire. Je sais que je vais devoir travailler sur ces détails-là, et c'est en faisant du jeu et des répétitions qu'on s'habitue et qu'on s'améliore. »

Un premier match ce samedi contre le Rouge et Noir d'Ottawa

La saison des Alouettes de Montréal démarrera ce samedi dès 19 h avec la réception des hommes de Jason Maas. Une première qui n'effraie pas le Beauceron, même s'il mesure sa chance d'y participer. « À la veille de ce premier match, je me sens un peu spécial. Je suis très choyé de pouvoir vivre cette expérience, mais en même temps, dans ma tête, c'est un match de foot comme un autre, on va jouer au ballon. Je suis très fier et heureux de pouvoir faire le sport qui me passionne, » a-t-il complété.

Pour sa future saison, David Dallaire se sent vraiment serein. « Je viens d'arriver dans cette ligue et je découvre mes coéquipiers. Mais je suis vraiment confiant, avec l'esprit d'équipe qu'on a et aussi les qualités athlétiques des Alouettes. On travaille fort chaque jour et on essaie de toujours s'améliorer ensemble, » a-t-il conclu.