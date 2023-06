Autodrome Chaudière: deux podiums pour Raphaël Lessard

Le Beauceron Raphaël Lessard a gardé la forme, avec une victoire à l'Autodrome Chaudière ce samedi. Il a en effet remporté une catégorie, en plus de terminer au troisième rang dans une autre.

Pour le Nascar Truck de Kenny U Pull, il arborait le numéro 20 avec la camionnette Steeltec Construction.

Lessard n'a eu besoin que de 29 tours pour passer de sa 10e place initiale à la tête du peloton. Il a su conserver son avance pour le reste des 75 rotations.

Dans cette même finale, c'est Carl Vachon, natif de Tring-Jonction, qui a fermé le podium avec une troisième place.

Celui-ci a amorcé la course devant et a su résister dans l'ensemble à cet avance, pour ne laisser que Raphaël Lessard et Cédric Lemay le surpasser.

En y allant ensuite avec le Nascar Pinty’s Bud Light 300, le natif de Saint-Joseph-de-Beauce a donné un bon spectacle en plus de monter sur le podium. Essayant l’intérieur, puis l’extérieur, profitant des lapcar, les spectateurs étaient rivés sur ces derniers.

C’est finalement sur la dernière relance que Lessard a réussi à dépasser Kevin Lacroix et ainsi accéder à la troisième position.

C'est donc un bilan très intéressant pour le pilote beauceron, qui a su une fois de plus impressionner les spectateurs de Vallée-Jonction.