Luke Valenti est le plus jeune champion du Tour de Beauce

Le Canadien Luke Valenti de la formation Ecoflo Chronos est le nouveau champion du 35e Tour de Beauce et c'est le plus jeune des 35 gagnants.

Ce nouveau champion, un Ontarien âgé de 19 ans seulement, termine évidemment en tête du classement du meilleur jeune de moins de 23 ans. Sur une épreuve de niveau UCI, il s’agit de la plus belle victoire de sa jeune carrière puisqu’il était d’âge junior en 2022.

L’Américain Tyler Stites de l’équipe Project Echelon a remporté la 5e et dernière étape du Tour de Beauce, qui avait lieu dimanche dans les rues du centre-ville de Saint-Georges. Stites avait également savouré la victoire samedi lors du critérium disputé à Québec. Stites a arrêté le chrono à 3h 09m 02s, à près de 39 km/h de moyenne.

Le Québécois Laurent Gervais (Cannondale Echelon) a terminé au 2e rang de l’étape, suivi par le grand Matteo Dal-Cin (Toronto Hustle), qui montait en puissance de jour en jour.

Une stratégie payante

Au départ de cette ultime étape, personne ne pouvait prédire avec certitude qui serait couronné vainqueur.

L’exigeant circuit urbain de 12 tours et 122 kilomètres n’a pas fait mentir sa réputation avec un scénario enlevant et plusieurs difficiles ascensions de la 120e Rue.

Une échappée de six cyclistes a creusé l’écart jusqu’à environ deux minutes en tête de course. La stratégie de l’équipe Ecoflo Chrono a fonctionné parfaitement en plaçant Matisse Julien parmi l’échappée.

Avec 1min40s de retard au 6e rang du classement général, le Québécois pouvait même encore espérer gagner le Tour de Beauce. « Ça fait du bien de venir en Beauce et de prendre la course en main. La meilleure défense a été l’attaque », a expliqué Julien.

Au moment où l’avance des fuyards diminuait rapidement, le coéquipier de Julien, Luke Valenti, le porteur du maillot jaune, a réussi à fausser compagnie au peloton pour revenir sur la tête de course au terme d’un superbe effort. À la fin de l’étape, il ne lui restait plus qu’à éviter les erreurs pour mettre la main sur le titre. Valenti a finalement franchi la ligne d’arrivée en 5e place.

« On a dépassé nos objectifs. Peu importe, on voulait que l’équipe gagne. On n’aurait pas pu demander mieux », a conclu Julien, gagnant de la 1ère étape.

Classement final

Sur le podium du classement général, le champion Valenti est accompagné sur la seconde marche par Tyler Stites et Carson Miles (Toronto Hustle), au 3e rang.

Avec plusieurs places d’honneur depuis mercredi, l’Américain Stites met la main sur le maillot blanc du classement aux points.

Pour sa part, Eric Inkster (Cycling BC) conserve le maillot à pois de la montagne.

La formation Ecoflo Chronos termine quant à elle au premier rang du classement par équipe.

Au palmarès du Tour de Beauce, Luke Valenti succède à Brendan Rhim, vainqueur de la 34e présentation en 2019.