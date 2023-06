Ultra Trail Gaspesia: Yannick Bernard détient un nouveau record au 160 km

Le Georgiens Yannick Bernard a remporté l'Ultra Trail Gaspesia 100, une course de montagne de 160 km avec plus de 5 000m de dénivelé positif, qui a eu lieu en fin de semaine passée au géoparc de Percé, en Gaspésie.

Ce pharmacien de métier détient un nouveau record avec un temps de 22 heures et 11 minutes, devançant le triple vainqueur Thomas Duhamel d’un peu plus d’une minute. Notons que c'était sa première fois sur ce parcours et seulement sa deuxième fois sur un 160 km.

« Dans l'ensemble ça a quand même bien été », a-t-il raconté à EnBeauce.com. Il a également expliqué que ce trajet était un aller-retour-aller, donc les coureurs passaient trois fois au même endroit. « La première boucle, ça va bien, on est plus en forme, on a de bonnes sensations, on est de jours et les autres participants ne sont pas encore passés dans le sentier. (...) La première série s'est moins pilée, mais plus le temps avance, plus c'est difficile et le corps se fatigue, les jambes sont plus douloureuses. Là, c'est le mental qui travaille pour continuer à courir et terminer la course à travers le froid, le vent et la noirceur. »

Il a aussi confié que, pour lui, ça a vraiment été une épreuve pour le mental, car, avec 1h40 d’avance sur le deuxième coureur, il a passé la course seul. Durant les ravitaillements prévus aux deux ou trois heures, il prenait 3 à 4 minutes seulement. Sinon, il mangeait et buvait pendant le parcours. Yannick a pris une seule pause de 10 minutes, mais il estime que c’est important de ne pas trop s’arrêter longtemps pour « ne pas prendre froid et garder le mental pour repartir. »

Le Beauceron participera à l’Ultra-Trail du tour du Mont-Blanc (UTMB) 2023, qui aura lieu à Chamonix en France, fin août-début septembre. Pour cette course de 170 km, il continue de s'entraîner à la course cinq fois par semaine et à la musculation.

Comme pour chaque expérience, Yannick Bernard remercie sa conjointe et ses enfants pour leur soutien inconditionnel dans ces moments.