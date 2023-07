Course de rabaska: la Beauce gagne à la maison!

Voir la galerie de photos

C'est l’équipe hôte de l'événement, le Club de canotage Drakkar de Beauce, qui a remporté les honneurs de la 3e course du circuit compétitif de rabaska de l’Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ) disputée samedi matin à Saint-Georges.

Et l'équipage a devancé de seulement 37 centièmes de seconde les rameurs qui ont fini deuxième, soit... Canotage de Beauce!

La course consistait en un circuit de bouées de 23 km. Afin d’ajouter un coefficient de difficulté à l’événement, toutes les équipes — sept au total en provenance de différentes régions du Québec, devaient faire un sprint autour de l’Ile Pozer (1235 mètres) avant le départ officiel de la course. Les temps du sprint s’ajoutaient ensuite au temps total de la course, gardant ainsi le suspense jusqu’à la fin.

La prochaine course du circuit se déroulera le 29 juillet prochain à Trois-Rivières.

Voici les résultats complets:

- Drakkar de Beauce (2h 10min 54sec 25 centièmes)

- Canotage de Beauce (2h 10min 54sec 62centièmes)

- As du piano (2h 12min 15sec 69centièmes)

- Waterloo/Hockey Lemay (2h 13min 40sec 56centièmes)

- Maco (2h 14min 53sec 45centièmes)

- CSS (2h16min 06sec 35centièmes)

- Québec (2h 28min 11sec 68centièmes)

Collaboration: Suzi-Ann Roy, Drakkar de Beauce.