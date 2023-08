William Desjardins: un jeune Montréalais passionné par les Condors

Alors que la saison va bientôt reprendre pour les joueurs des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches au hockey, EnBeauce.com est allé rencontrer William Desjardins, un jeune hockeyeur de la région de Montréal, tombé en amour pour l'équipe beauceronne.

William Desjardins et ses parents étaient de passage en Beauce pour profiter d'une semaine de vacances, et de l'Académie des Condors. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette belle histoire.

« On vient de L'Île-Bizard, près de Montréal et il s'avère qu'il y a deux ans, on est tombé sur une partie des Condors qui jouaient contre l'équipe locale. William a découvert le bus vert des Condors et a tout de suite voulu aller voir la game, » a détaillé Marc Desjardins, le père de William.

Pour William, cette game marque le début de son histoire d'amour avec l'équipe de Saint-Georges. « Après la partie, j'ai dit à mon fils d'aller se mettre au niveau des joueurs pour espérer leur taper dans la main. Au final, il y a eu huit « high five » sur dix et ça a démarré comme ça, » a complété le père.

Une passion qui a entraîné toute la famille

Depuis ce jour-là, William ne voit plus que par les Condors et a assisté à de nombreux matchs durant la saison dernière. « On a pu aller les voir à Terrebonne et à Valleyfield, j'étais vraiment heureux de pouvoir les suivre. William Gagné et William Lepage sont mes deux joueurs préférés », a ajouté le jeune garçon.

« On a eu un déchirement, un petit crève-coeur, car nous sommes allés les voir en final à Terrebonne, lors du match qui a fait mal. Mais William et le staff se saluaient et nous sommes nous aussi devenus des fans, » a expliqué Marc Desjardins.

Afin de faire vivre cette passion le plus possible à William, toute la famille a embarqué direction la Beauce cette semaine, pour que ce dernier puisse participer à l'Académie des Condors. « L'Académie c'est vraiment bien. Je peux parler avec les joueurs et les rencontrer. Puis j'ai aussi pu rencontrer l'entraîneur Jonathan Ferland, c'était vraiment bien, » a lancé William.

Désormais, le jeune garçon de 9 ans va pouvoir suivre les Condors pour leur retour à la compétition en septembre prochain, avant, peut-être un jour, de les rejoindre.

« Tant que le hockey lui plaît nous sommes prêts à l'encourager à vivre ça le mieux possible. En plus avec le Cégep, ça peut être intéressant, mais il a le temps! Nous reviendrons cet hiver pour voir une partie à Saint-Georges, » a conclu le père.