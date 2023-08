Véronique Drouin et Yannick Bernard participent à l'Ultra-trail du Mont-Blanc

Véronique Drouin et Yannick Bernard, deux sportifs de Saint-Georges, se sont qualifiés pour participer à l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), en France, et ça commence vendredi.

Arrivés sur le continent européen samedi dernier, les Beaucerons ont pris le temps de visiter la région avec leur conjoint et conjointe respectifs avant de se retrouver dans un logement commun à Chamonix.

L'Ultra-trail du Mont-Blanc c'est 171 km de course, avec un dénivelé positif de 10 000m pour faire le tour du Mont-Blanc en traversant l'Italie, la Suisse et la France. Le départ sera lancé ce vendredi à 18 h heure locale, soit 12 h au Québec. Véronique s'est fixé comme objectif de réussir l'épreuve en 40 h, tandis que Yannick espère pouvoir le faire en 30 h. « À suivre, parce que c'est la première fois qu'on va faire une course avec autant de dénivelés et c'est beaucoup de montées-descentes très raides et très longues, ce qu'on n’a pas vraiment au Québec », a expliqué Yannick.

Notons que le temps maximum établi par l'organisation est de 46 h 30 min.

Leur conjoint et conjointe les suivront tout au long du parcours pour assurer le ravitaillement. « Ils vont venir nous encourager sur le parcours, ce qui va assurément nous faire un grand bien! », a ajouté Yannick, toujours très soutenu par ses proches et reconnaissant de cette chance.

« On se sent fébriles et excités. On a hâte d'être sur le départ », se réjouit Véronique.

L'ambiance est d'ailleurs à la fête puisque l'Ultra-Trail représente un grand événement pour la ville de Chamonix et un important village des coureurs a été aménagé pour l'occasion. Il y a différentes distances proposées, ce qui représente un ensemble de 10 000 coureurs.

Ces derniers devraient profiter d'une météo plutôt clémente avec des températures pouvant descendre à 10°C la nuit, pour remonter à 20°C le jour, le tout sous le soleil, ou sous les étoiles!