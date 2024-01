45e Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches: un événement rassembleur

« On veut toucher le plus de personnes possible et développer le rugby », a souligné la présidente du club de rugby des Lumberjacks de Saint-Georges, Jessica Beaudoin. Créé en 2017, ce club avait alors seulement une équipe senior féminine. Avec les années, une équipe junior s’est ajoutée, puis une équipe senior masculine également, en 2019. ...