The Dance World: une médaille d'argent pour No Rules

L'équipe No Rules de l'école de danse Dan-zaa à Beauceville a remporté une médaille d'argent lors des championnats du monde The Dance World qui se sont tenu la semaine passée à Orlando, en Floride.

Inscrits dans la catégorie Hip-Hop Coed, les Beaucerons avaient terminé à la troisième place lors des demi-finales, avant de finalement obtenir la deuxième place en finale juste après le Mexique. Ils étaient les seuls de leur catégorie à représenter le Canada.

« Merci à tous de nous avoir soutenu, ce fût de loin, le plus beau jour de ma vie », a mentionné la propriétaire de l'école de danse Dan-zaa et membre de No Rules, Valéry Loubier.

Les 16 danseurs de la troupe, âgés entre 15 et 31 ans, ainsi que leur enseignante Jennifer Poulin, ont travaillé très dur pour obtenir ce résultat. Ils ont ensuite pu profiter du parc Walt Disney World Resort, un repos bien mérité.

Il s'agissait de la cinquième participation de Dan-zaa à ce concours et du meilleur résultat obtenu.