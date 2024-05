« Le respect va être mutuel car je suis allé à la guerre avec ces gars-là », dit Keven Cloutier

Voir la galerie de photos

Capitaine emblématique du Cool FM de Saint-Georges, Kevin Cloutier est devenu, depuis ce mardi 14 mai, le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. EnBeauce.com est allé à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur cette nomination.

Avec sa grande expérience en tant que joueur dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH), Kevin Cloutier paraît être de taille face aux nombreux défis qui l'attendent pour la saison prochaine.

En effet, le Cool FM sort d'une saison difficile après être arrivé en avant-dernière position lors de la saison régulière, et sa sortie face à Rivière-du-Loup dans un match suicide. Pour Kevin Cloutier en tout cas, c'était l'heure de raccrocher les patins.

« Ça travaillait dans ma tête depuis les deux dernières saisons, car je trouvais que physiquement, c'était de plus en plus dur. (...) On a gagné la coupe et j'étais un peu sur cette euphorie en me disant que j'avais envie d'en gagner une autre. Finalement, on a eu une saison assez difficile avec peu de victoires et beaucoup de malchance donc on dirait que ça a fait la coupure dans ma tête, que c'était la fin pour moi », a expliqué l'ancien capitaine.

Finalement, quelques semaines après l'annonce de sa retraite, Capitaine Cloutier est de retour dans l'équipe, cette fois-ci pas sur la glace mais bien derrière le banc. Il sera accompagné par Mathieu Roy, un Beauceron qui a également évolué au Cool FM avec lui.

« Je savais que même en arrêtant de jouer, j'allais avoir une place ici, au sein de l'organisation, ayant passé presque toute ma carrière à Saint-Georges. Au début je ne savais pas à quel niveau et je laissais aller un peu les choses. (...) Finalement, l'équipe est arrivée avec cette offre et même s'il y avait des craintes à cause de ma proximité avec le vestiaire et je peux le comprendre. Mais je suis assez mature pour faire la coupure et être capable de respecter tout le monde au même niveau. Je suis sûr aussi que le respect sera mutuel, étant donné que je suis allé à la guerre avec ces gars-là », a complété le nouvel entraîneur.

« Je suis excité et fébrile que tout ça commence. J'étais un gars un peu plus réservé dans la vie et plus un leader par l'exemple. Mais en étant coach, tu n'as pas le choix de t'adresser à tes joueurs et je suis prêt à faire cette transition ».

La saison prochaine sera aussi une toute autre expérience avec deux nouvelles équipes que sont Sainte-Hyacinthe et Québec. Sur cette transformation de la ligue, Kevin Cloutier voit ça d'un très bon œil.

« Je pense que c'est merveilleux. J'ai joué dans une ligue où il y avait 10 équipes et je ne dis pas que tout était parfait et viable, mais je pense qu'en ce moment, huit équipes c'est vraiment parfait. En plus, Sainte-Hyacinthe et Québec sont deux beaux marchés. Le bassin de joueurs de hockey au Québec est énorme donc à huit équipes ça sera une logistique idéale et ça va faciliter plein de choses au niveau de la ligue », a-t-il partagé.

Il est possible de visionner l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Kevin Cloutier ci-dessus.