Autodrome Chaudière: dévoilement du prochain programme de course

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a dévoilé le programme de course du samedi 13 juillet.

ACT LMS Québec XPN WORLD

Après un long congé, les participants seront invités à une course pouvant offrir jusqu’à 10 000$ au gagnant. En effet, Groupe Bégin chapeautera trois segments de 2x100 tours et 1x137 tours. Les 2 premières étapes de 100 tours offriront au pilote passant la ligne d’arrivée en premier, un boni de 1 500$. Les voitures sur le tour du meneur seront par la suite inversées à chaque segment. Le grand gagnant du 337 tours du Groupe Bégin sera déterminé avec la formule monza qui se verra remettre 7 000$ aux pilotes qui fouleront le bitume de Vallée-Jonction.

Nascar Sport Compact Développement Desbiens Fer & Métaux

Ils en seront déjà à leur 4e épreuve le samedi 13 juillet. Encore une fois, ils seront une vingtaine de jeunes pilotes à prendre d'assaut la piste de l’Autodrome Chaudière pour une finale de 30 tours. À la tête du classement, on retrouve la recrue Dale Côté no. 59 qui semble intouchable à sa première année au volant d’une voiture de course. Il est suivi, non loin derrière par Sandrine Labbé no.40 qui a trois podiums consécutifs en autant de courses! Derrière, une sérieuse rivalité se joue pour le 3e rang au classement entre Jacob Laliberté no.38, Jérémy Poulin no.18 et Hémaël Vallières no.33. Étant donné le nombre de pilotes, il ne serait pas surprenant de voir de jeunes recrues faire leur place prochainement.

Nascar Vintage Excavation A.D. Roy & reprise de l’Hommage à Jos Garage Une finale de 43 tours attend les pilotes de la catégorie Nascar Vintage. Vos oreilles seront comblées de musique! Vous pourrez également assister à un hommage à la mémoire de Marc Perreault alias Jos Garage, propriétaire de la voiture no.43 qui nous a quitté (trop) rapidement cette année. Les rutilants bolides sauront vous présenter un spectacle à la hauteur de vos attentes, eux qui en seront également à leur 4e épreuve de la saison 2024.

Nascar Sport Compact Senior Mac Construction

Deux pilotes de cette catégorie cumulent les podiums consécutifs, soient Bobby Bureau no.28 et Maude Sylvain no.12. Au cumulatif, Bureau n’a que 5 points sur Sylvain no.12. À l’arrière, Vincent Blouin no.425, Mathis Labbé no.40 et Samuel Langlois no.84 et Ashley Mercier no.46, n’ont vraiment pas dit leur dernier mot! La division Nascar Sport Compact Senior prendra part à une finale de 30 tours.

Légendes Modifiées Mac Rod Shop

Une vingtaine de pilotes sont attendus pour prendre part au Championnat Mac Rod Shop 400. Au classement actuel, c’est Gabriel Jeannotte no.49 qui est en tête avec 104 points. Une forte rivalité derrière avec seulement 4 points d’écart entre Jean-Maxyme Lefebvre no.17, Vincent Fournier no.20, Maxime Tardif no.66 et Alexandre Gauthier no.84 sera à surveiller lors de ce programme.