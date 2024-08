Soccer: trois jeunes Beaucerons s'envolent pour la France

Voir la galerie de photos

Dévoilés par Yo Sports Advisor, une agence de scouting en Beauce, trois jeunes athlètes de la région, Émerick Boutin, Annabelle Mathieu, et David Bolduc, s’envoleront pour la France afin de développer leurs compétences en soccer.

Les deux jeunes hommes évolueront au sein de la FMC Academy, située à Saint-Étienne, tandis que la jeune Annabelle Mathieu rejoindra le club de Bourg-en-Bresse Péronnas.

« Nos trois athlètes ont tous signé dans un club après avoir effectué des essais d’une semaine. Notre rôle était de les accompagner durant cette période en leur expliquant ce qui allait se passer et les comportements à adopter », a déclaré Erwan Tatel, représentant de l’agence au Canada.

« À la FMC Academy, Émerick et David ont signé un contrat de 10 mois. Leur objectif principal est de décrocher un maximum d’opportunités dans d’autres clubs, quel que soit le niveau. Le Graal serait bien sûr de signer un contrat professionnel pour vivre de leur passion. »

Alors que le départ approche, deux d’entre eux ont déjà eu un aperçu du soccer en France lors de leurs essais.

« Jouer en France, dans un autre pays, c’est quelque chose qui me motive énormément. J’étais très fier de pouvoir partir là-bas. Dans les vestiaires et sur le terrain, tout est plus sérieux. Si mon objectif est bien sûr la Ligue 1 (plus haut niveau français), mon but premier est de décrocher un contrat pro », a confié David Bolduc.

« Pour ma part, j’ai effectué des essais en avril 2024. J’ai commencé par visiter les infrastructures, puis j’ai assisté à un match de l’équipe senior féminine et même à une rencontre de l’Olympique Lyonnais. Ensuite, j’ai participé à des entraînements avec les seniors, les U18, et les U16. C’est sûr que la mentalité envers le soccer est très différente. Finalement, le club m’a offert un contrat, et j’étais vraiment contente et fière, car j’ai beaucoup travaillé pour cela. Je suis vraiment excitée de rejoindre le club », a raconté Annabelle Mathieu.

« De mon côté, je suis très fier, même si je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre. Je suis juste heureux d’avoir cette opportunité et de pouvoir y aller pour jouer », a ajouté Émerick Boutin, sélectionné sans avoir fait d’essais au préalable.

Pour Émerick et David, la FMC Academy offre une excellente opportunité de montrer leurs compétences et de construire leur parcours dans un club amateur ou professionnel.

Annabelle, quant à elle, évoluera dans le prestigieux championnat U19 national féminin, qui comprend des équipes comme l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice, le Toulouse Football Club, Montpellier HSC, ou encore l’AS Saint-Étienne.

« Je suis extrêmement fier de mes trois athlètes. J’ai travaillé en cours privé avec Annabelle, ainsi qu’avec David et Émerick. Ils sont très à l’écoute. C’est un peu comme si mes propres enfants partaient, donc je ressens aussi le stress des parents. Là-bas, mon souci sera de savoir s’ils se portent bien, car nous mettons avant tout l’accent sur l’aspect humain. Nous leur souhaitons bonne chance et bon courage », a conclu Erwan Tatel.

Si David attend encore son départ pour la France, Annabelle et Émerick sont déjà dans leurs clubs respectifs.

Visionnez l’intégralité de notre entrevue vidéo avec les trois athlètes et Erwan Tatel ci-dessus.