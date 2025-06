« Nos joueurs sont unis et motivés », dit Jonathan Ferland avant les séries des Condors

Voir la galerie de photos

Alors que les Condors du Cégep Beauce-Appalaches s’apprêtent à disputer leur dernier match de saison régulière ce jeudi 6 mars, l’entraîneur-chef Jonathan Ferland dresse un bilan positif de la saison et se tourne déjà vers les séries éliminatoires avec ambition.

Avec plusieurs départs de joueurs clés à l’issue de la dernière saison, l’équipe entamait cette année avec des incertitudes. « On se demandait qui allait prendre la place, qui allait s’imposer comme leader », a débuté Jonathan Ferland. Mais rapidement, les nouveaux joueurs ont su répondre à l’appel, intégrant un groupe qui s’est montré « engagé, performant et rapide » dès les premières semaines.

Si le parcours des Condors a été ponctué de quelques défis, notamment des défaites serrées, l’entraîneur retient avant tout la résilience de son groupe. « On a vu une belle progression individuellement et collectivement. Malgré l’adversité, les gars sont restés unis et motivés. »

Un dernier test avant les séries

Pour leur dernier match de la saison régulière, les Condors feront face à Valleyfield, l’une des meilleures équipes du circuit. « C’est un beau test pour nous. Ce qu’on veut voir, c’est notre niveau d’engagement, notre manière de compétitionner et de performer contre une équipe de haut niveau », a-t-il ajouté.

Les séries approchant à grands pas, l’enjeu sera de maintenir la discipline et de gérer la pression. « L’émotion monte en séries et c’est souvent la clé : savoir garder son calme tout en jouant avec intensité ».

Si l’adversaire du premier tour n’est pas encore connu, l'entraîneur-chef sait que chaque équipe sera redoutable. « Il n’y a pas de parcours facile. L’important, c’est de reproduire ce qui nous a permis d’avoir du succès cette saison, tout en ajustant notre jeu aux exigences des séries. »

Un appel aux partisans

Après une saison précédente marquée par l’absence de matchs éliminatoires à domicile en raison de la grève, l’équipe est impatiente de retrouver ses partisans en séries, comme lors des séries en 2023. « On a une belle équipe rapide, avec des joueurs talentueux et des gars de la région. On espère voir du monde dans les estrades pour nous encourager dans notre quête d’un championnat », a conclu Jonathan Ferland.

Les séries s’annoncent intenses pour les Condors, qui comptent bien profiter de leur expérience et de leur esprit d’équipe pour faire un long parcours.