Marie-Philip Poulin protégée, Emmy Fecteau dans la mire des équipes d’expansion

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé ce mardi 3 juin les listes de protection officielles de ses six équipes inaugurales, en vue de la formation des nouvelles équipes d’expansion de Seattle et de Vancouver, qui feront leur entrée dans la ligue en 2025-2026.

Deux joueuses originaires de la Beauce se retrouvent au cœur de ce processus : Marie-Philip Poulin et Emmy Fecteau.

Figure emblématique du hockey féminin canadien, Marie-Philip Poulin a été officiellement protégée par la Victoire de Montréal, aux côtés de ses coéquipières Ann-Renée Desbiens et Laura Stacey. Ce statut garantit que l’athlète de Saint-Georges ne pourra pas être sélectionnée par les nouvelles formations lors de la période de signature exclusive (4 au 8 juin) ni lors du repêchage d’expansion qui suivra le 9 juin.

Emmy Fecteau, quant à elle, fait partie des joueuses admissibles à la quatrième protection, à la période exclusive et au repêchage d’expansion. Bien qu’elle n’ait pas été protégée par son équipe actuelle, les Sirens de New York, elle pourrait être signée par Seattle ou Vancouver au cours des prochains jours, ou encore être repêchée le 9 juin. Son nom figure aux côtés d’une liste de 14 joueuses de New York susceptibles de changer d’équipe.

Chaque équipe actuelle avait le droit de protéger trois joueuses, et pourra en ajouter une quatrième si deux d’entre elles sont sélectionnées. Seattle et Vancouver construiront chacune un alignement de 12 joueuses en combinant signatures et sélections.

Ce processus de sélection, qui marque un tournant important dans l’évolution de la LPHF, pourrait donc ouvrir la porte à une nouvelle étape dans la carrière d’Emmy Fecteau, tandis que Marie-Philip Poulin poursuivra son parcours avec l’équipe montréalaise.