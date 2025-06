Marqueuse-chronométreuse par passion: le parcours de Sarah-Michèle Morin

Voir la galerie de photos

Formée avant tout par son père dès l’âge de 13 ans, Sarah-Michèle Morin est marqueuse-chronométreuse depuis maintenant une douzaine d'années.

« C'est mon père qui s'occupe des marqueurs et aussi des arbitres. Il m'a assis là sur le banc et puis il m'a dit ‘’ Allez, on commence!’’. J'ai aimé ça donc par la suite, j'ai fait mon cours », a conté la passionnée de sport en entrevue avec EnBeauce.com.

Après quatre saisons passées avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, elle vient tout juste de remporter le Prix reconnaissance du Marqueur-Chronométreur de l'année. « Ce prix-là, ça représente plusieurs choses pour moi. C'est vraiment une reconnaissance de mon travail et de ma passion pour le hockey. Ça représente aussi le travail de marqueur chronomètre qui est souvent dans l'ombre et de tout ce qui se passe. »

Le travail d'un marqueur-chronométreur consiste entre autres à afficher les punitions aux tableaux, de marquer les buts, marquer le temps et à tout inscrire sur la plateforme internet spécifique aux ligues. « Si je parle plus précisément avec les Condors, il faut inscrire tous les équipements, durant l’échauffement, il faut aussi regarder si la ligne bleue est dépassée par les joueurs. C’est quand même un travail qui ne paraît pas gros, mais c'est quand même demandant », a-t-elle expliqué.

Cependant, c’est un travail qui lui plait beaucoup, d’autant plus qu’elle partage son expérience avec son frère qui est arbitre aux Condors également. Ce qu’elle aime c’est aussi la dynamique du sport, l’adrénaline et l’esprit d’équipe. « Il y a aussi certaines difficultés à ce travail, c'est aussi de faire face, par exemple, aux parents qui peuvent émettre des commentaires, soit aux égards des officiels, soit à notre égard. (...) Je souhaite continuer dans le futur justement pour essayer de diminuer ça », a finalement nuancé Sarah-Michèle.

Visionnez l’entrevue vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur son expérience.