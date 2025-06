Plus de 2 M$ pour inciter les Québécois à passer du temps en nature

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, a annoncé cette semaine un investissement de 2,5 millions de dollars pour la mesure Accès nature.

Parcs régionaux du Québec (Parq) et la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ont collaboré pour unir leurs initiatives d'accessibilité afin que les Québécois et les Québécoises puissent découvrir ou redécouvrir les parcs régionaux et les parcs nationaux de la province au cours de la prochaine année.

Cet investissement vise donc à réduire les coûts d'accès aux parcs nationaux de la Sépaq, tandis que des accès gratuits seront offerts en ligne pour visiter de nombreux parcs régionaux du réseau Parq. La ministre a fait cette annonce en compagnie de Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq, et de Pierre Gaudreault, directeur général de Parq.

« Développer l'accès à la nature et aux activités de plein air fait partie des grandes priorités de notre gouvernement pour inciter les Québécois à bouger davantage et à adopter un mode de vie actif. En tant que ministre, je ne pourrais demander mieux que de voir nos partenaires s'allier afin de présenter une nouvelle mouture conjointe de la mesure Accès nature, qui met à l'avant-plan nos parcs régionaux et nationaux ainsi que la pratique d'activités de plein air partout au Québec », a mentionné Isabelle Charest.

Parcs régionaux du Québec

Accès nature prévoit une aide financière maximale de 625 000 $ pour Parcs régionaux du Québec (Parq) afin de permettre l'admission gratuite à plusieurs parcs régionaux. Parq estime à 58 000 le nombre d'accès journaliers qui seront offerts à la population. Il est désormais possible de réserver son accès quotidien gratuit dans un des parcs régionaux participants en visitant le site toutlemondedehors.ca.

Dans un rayon de deux heures de routes autour de Saint-Georges, cinq parcs sont accessibles:

- Parc régional des Grandes-Coulées,

- Parc du Massif du sud,

- Parc régional des Appalaches,

- Parc du Lac Aylmer,

- Parc régional du Mont-Ham.

« L'été est la saison idéale pour renouer avec la nature et profiter de tout ce que nos parcs régionaux ont à offrir. Grâce à Accès nature, encore plus de Québécois(es) peuvent découvrir ces lieux exceptionnels sans frais, tout en s'initiant aux bienfaits du plein air, que ce soit en randonnée, à vélo ou sur l'eau. Les parcs régionaux sont une richesse collective : ils offrent des espaces de qualité pour se ressourcer en nature, souvent à deux pas de chez soi! Nous invitons la population québécoise à profiter pleinement d'Accès nature pour bouger dehors cet été », a ajouté Stéphane Michaud, président de Parcs régionaux du Québec.

Parcs nationaux du Québec

Quant à la Sépaq, elle reçoit une aide financière de 1 875 000 $ qui soutient l'accès aux parcs nationaux. Un rabais de 30 % sera offert sur 75 000 cartes annuelles qui seront en vente sur le site web de la Sépaq à partir du 7 juin. D’une validité de 12 mois, cette carte permet l'admission à l'ensemble des parcs nationaux du Québec, en plus d'offrir de nombreux avantages, comme une nuitée de camping gratuite en semaine et plusieurs rabais. Cette initiative fait passer le coût avec taxes de la carte annuelle de 91 $ à 63,70 $.

Notons que les parcs nationaux les plus proches de Saint-Georges sont le Parc national de Frontenac ainsi que le Parc national du Mont-Mégantic.