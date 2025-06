«Je tourne la page sur un merveilleux chapitre de ma carrière» — Jonathan Ferland

«Ce nouveau départ veut aussi dire que je tourne la page sur un merveilleux chapitre de ma carrière de coach. Je veux donc remercier tous les membres de l’organisation des Condors ainsi que tous les joueurs que j’ai côtoyés durant les dernières années. Vous avez, tous à votre façon, influencé le coach et la personne que je suis aujourd’hui.»

C'est ce qu'à déclaré l’entraîneur-chef et directeur général des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches, Jonathan Ferland, dans le communiqué de presse annonçant qu'il se joint aux Voltigeurs de Drummondville. Il occupera le poste d’entraîneur adjoint de cette équipe de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Arrivé en 2022, Jonathan Ferland a guidé les Condors avec passion et détermination, menant l’équipe à trois présences consécutives en séries éliminatoires: une participation à la finale en 2022-2023 et deux présences en demi-finale par la suite. Sous sa gouverne, les Condors ont affiché un dossier impressionnant de 99 victoires, 37 défaites et huit revers en prolongation.

«Au fil des saisons, il a contribué à façonner une culture d’excellence au sein du programme, mettant de l’avant la rigueur, le développement des joueurs et la fierté de représenter la région», peut-on lire dans le communiqué.

Plusieurs athlètes ont poursuivi leur chemin dans les rangs supérieurs, notamment dans la LHJMQ, le réseau USport, le hockey senior et même sur la scène professionnelle en Europe. «Par son authenticité et son implication, il a laissé une empreinte durable auprès des étudiants-athlètes, du personnel et de toute la communauté des Condors», a commenté l’organisation sportive qui remercie chaleureusement Jonathan Ferland pour son apport inestimable et lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière

professionnelle.



Le Cégep Beauce-Appalaches entame dès maintenant le processus de recrutement afin de pourvoir le poste d’entraîneur-chef de l’équipe de hockey des Condors. La personne retenue aura le mandat de poursuivre la mission de développement sportif et humain du programme, dans un esprit d’excellence, de respect et d’engagement.