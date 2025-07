Raphaël Lessard fait vivre l’expérience stock-car aux curieux et passionnés

Voir la galerie de photos

Les amateurs de stock-car ont eu droit à une expérience unique ce dimanche 29 juin à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Le pilote professionnel Raphaël Lessard, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, a passé la journée à offrir des tours de piste dans une voiture spécialement adaptée pour accueillir des passagers, permettant à une trentaine de participants de vivre toute l’intensité de la course automobile à ses côtés.

Tout au long de la journée, jeunes et moins jeunes, simples curieux ou amateurs de vitesse, se sont succédé sur la piste pour des forfaits allant de 15 à 50 tours. L’occasion de découvrir — ou redécouvrir — le stock-car de l’intérieur et de mieux comprendre ce qui fait vibrer les pilotes.

« C’est des journées qui sont toujours très plaisantes parce que je fais parfois découvrir le sport à du monde qui sont peut-être jamais venus à l'Autodrome Chaudière. Après ça, ils reviennent pour voir des vrais programmes de course », a expliqué Raphaël Lessard, ravi de partager sa passion.

Le pilote beauceron, déjà couronné champion dans plusieurs séries québécoises et meneur actuel au championnat Milton CAT American-Canadian Tour, prend plaisir à montrer l’aspect exigeant de son sport : « C’est vraiment un sport. Il faut être en forme. C’est la sensation de vitesse dans les virages… Oui, c’est un petit circuit, mais on rentre dans les virages très, très vite. »

Une voiture taillée sur mesure pour l’expérience

Pour cette activité, l’Autodrome Chaudière dispose d’une voiture unique, équipée de deux sièges : « C’est une ancienne voiture LMS qui a appartenu à Patrick Laperle au départ, après ça Alex Labbé, qui nous a été donnée par son équipe de course », a raconté André Poulin, directeur général de l’Autodrome Chaudière. Remaniée pour accueillir un passager, la voiture est conçue pour donner le maximum de sensations tout en restant accessible à tous.

« On l’a transformée en voiture deux places et il y a un moteur flambant neuf de cette année. Ça tourne peut-être trois quarts de seconde moins vite qu’un LMS normal, mais c’est vraiment une expérience à vivre », a précisé M. Poulin.

Raphaël Lessard a également détaillé quelques adaptations techniques : « Normalement, nos voitures de course n’ont pas deux sièges. Celle-là, on l’a bâtie exprès. On n’a pas de capot, parce que des fois le monde est sensible à la senteur de l’essence ou la boucane. Sans le capot, c’est plus froid pour eux. »

Partager la passion du stock-car

Pour Raphaël Lessard comme pour André Poulin, l’objectif de ces journées est aussi de démocratiser la course automobile et de fidéliser de nouveaux amateurs. « Une fois qu’ils ont goûté à la sensation dans une voiture, ils se rendent compte de l’aspect physique, de la chaleur. Après ça, ils comprennent la logistique d’être pilote et le peu de temps de réaction qu’on a », a expliqué le pilote.

« C’est toujours plaisant d’avoir Raphaël avec nous, a ajouté André Poulin. C’est quelqu’un qui est jeune, qui prend le temps avec les gens. Il a couru jusqu’au NASCAR aux États-Unis, et aujourd’hui il continue de performer »

Pour ceux qui ont manqué cette journée, l’Autodrome annonce déjà une prochaine session avec Raphaël Lessard le 28 septembre prochain. Entre-temps, la voiture deux places reste disponible pour d’autres pilotes expérimentés souhaitant offrir ce type d’expérience.

Écoutez l'intégralité de notre reportage vidéo réalisé lors de cette journée à l'Autodrome Chaudière ci-dessus.