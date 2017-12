Hockey : les joueurs du Garaga Atome C champions à Joliette

Les joueurs de l'équipe de hockey du Garaga de Saint-Georges, de la catégorie Atome C, ont participé au 13e tournoi Novice-Atome A. Laporte et fils Kubota de Joliette-Crabtree, qui s'est déroulé du 30 novembre au 10 décembre derniers. Pour l'occasion, la formation beauceronne a été sacrée championne de ce tournoi.

C’est le vendredi 1er décembre, en début de soirée, qu’a officiellement été lancée la 13e édition de cet événement à l’aréna Roch-Lasalle de Crabtree.

Avec un parcours parfait de quatre victoires grâce à un travail d'équipe constant, le Garaga Atome C s'est imposé lors de la finale de ce tournoi pour ainsi remporter les grands honneurs face à l'équipe locale de Joliette par un pointage de 5 à 1.

Précisons que les catégories Novice A, Atome BB, Atome B et Atome C se sont affrontées du 30 novembre au 3 décembre derniers, tandis que les catégories Novice B, Novice C, Atome AA et Atome A ont été en compétition du 7 au 10 décembre.

Cette année, 60 équipes de partout en province s'affrontaient dans les catégories Novice A, Novice B et Novice C, ainsi que dans les catégories Atome A, Atome B, Atome C, Atome AA et Atome BB.

Un total de 900 joueurs, de 300 entraîneurs et de 3 000 parents et amis se sont donné rendez-vous pour cet événement sportif qui s'est tenu lors des deux dernières semaines.