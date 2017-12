Ligue de hockey Côte-Sud : Ste-Marie l'emporte à domicile

C’est à domicile, samedi soir le 16 décembre dernier, que le Giovannina de Sainte-Marie a remporté sa deuxième victoire de la fin de semaine contre le Ciel FM 103,7 de Trois-Pistoles. Le match disputé au Centre Caztel s'est soldé au compte de 6 à 5 pour l'équipe locale.

C’est le Ciel FM qui a inscrit le premier but de la rencontre. Michaël Laplante, de Sainte-Marie, a toutefois répliqué rapidement et a lui aussi inscrit le premier but de son équipe en première période. Son coéquipier a ensuite fait de même en fin de période, portant ainsi la marque à 2 à 1 pour la formation de la Beauce.

En deuxième période, le Giovannina a inscrit deux filets, tandis que le Ciel FM n'en a inscrit qu’un seul. C’est donc 4 à 2 pour l’équipe locale en fin de deuxième.

Le joueur Michaël Laplante de Sainte-Marie a inscrit son deuxième et son troisième but de la rencontre en troisième période, alors que Félix Gagnon de Trois-Pistoles a lui aussi inscrit deux buts pendant ce temps. Le pointage était alors de 6 à 4 pour le Giovannina.

Trois-Pistoles a finalement tenté de de remonter le pointage en inscrivant un cinquième but

en avantage numérique, une seconde avant la fin de la troisième période. Le but du joueur Jeffrey Desjardins de Trois-Pistoles n'a malheureusement pas été suffisant pour donner les devants au Ciel FM, et la partie s'est terminée au compte de 6 à 4 pour Sainte-Marie.

Les marqueurs pour Sainte-Marie étaient Michaël Laplante, qui a compté trois buts durant la rencontre, Jason Breton, avec deux buts et une aide, ainsi que Samuel Landry, avec un but et une aide.

Du côté de Trois-Pistoles, ce sont les joueurs Jeffrey Desjardins , avec deux buts et une aide, Félix Gagnon, avec deux buts, et Jean-Philippe Soucy, avec un but, qui ont été les marqueurs de la soirée.

Stéphane Gervais de Sainte-Marie a quant à lui inscrit son premier point de la saison avec une passe lors de ce match, et Maxim Cliche a de son côté servi une sévère correction à Jean-Philippe Soucy lors d'un combat en deuxième période.

Précisons que les étoiles de la semaine de la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) ont été décernées, en ordre d'importance, à Michaël Laplante du Giovannina de Sainte-Marie (première étoile), au gardien de but du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, Marc-Antoine Coulombe (deuxième étoile), pour sa victoire et ses 43 arrêts au cours de la semane, ainsi qu'à Gabriel Fortin de l'Impérial de Saint-Pascal (troisième étoile) pour son but gagnant.

Suite à cette performance, le Giovannina de Sainte-Marie s'est installé au premier rang du classement général de la LHCS, qui compte huit équipes, soit le Giovannina de Sainte-Marie, les Seigneurs de La Pocatière, le Décor Mercier de Montmagny, l'Impérial de Saint-Pascal, le Ciel FM 103,7 de Trois-Pistoles, les Éperviers de Saint-Charles, le Plastiques Moore de Saint-Damien et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli.



Le dernier match de l'année 2017 pour le Giovannina aura lieu lors du vendredi 22 décembre prochain, au Centre Caztel de Sainte-Marie, face au Plastiques Moore de Saint-Damien. Notons que l'équipe qu'affronteront les Beaucerons à la fin de la semaine occupe le deuxième rang au classement général de la Ligue de hockey Côte-Sud.