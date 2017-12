Michaël Laplante inscrit le but gagnant du Giovannina contre St-Damien

Le Giovannina de Sainte-Marie a affronté le Plastique Moore de Saint-Damien lors du vendredi 15 décembre dernier. C'est à l'aréna J.E. Métivier de Saint-Damien-de-Buckland que les deux équipes de la Ligue de hockey Côte-Sud ont disputé leur match, qui s'est soldé par la marque de 3 à 2 en prolongation pour l'équipe de la Beauce.

L'équipe de Saint-Damien a pris les devants pendant la première période de jeu en inscrivant deux buts, dont un en avantage numérique. Sainte-Marie a répliqué en fin de première période et a ainsi porté la marque à 2 à 1 pour les locaux. Notons qu'aucun but n’a ensuite été accordé lors de la deuxième période.

C’est en début de troisième période que Sainte-Marie a créé l’égalité 2 à 2, portant les deux

équipes en prolongation. C’est finalement Michaël Laplante qui a inscrit le but gagnant, permettant aux joueurs beaucerons de remporter la victoire.

Les marqueurs pour le Giovannina de Sainte-Marie ont été Michael Laplante (un but et une aide), David Allen (un but) et Jason Breton (un but).

Charles Dulac-Simard (un but) et Yannick Côté (un but) ont quant à eux été les marqueurs pour le Plastique Moore de Saint-Damien vendredi dernier.

Précisons que l'équipe était de retour sur la glace au Centre Caztel de Sainte-Marie hier, samedi le 16 décembre. Le Giovannina recevait pour l'occasion le Ciel FM de Trois-Pistoles, à 20 h. Les résultats de ce match seront communiqués dans un article qui paraîtra sur notre quotidien Web lors du lundi 18 décembre prochain. Restez à l'affût !