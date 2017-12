Le Giovannina de Sainte-Marie blanchit les Éperviers de Saint-Charles

Le Giovannina de Sainte-Marie a affronté les Éperviers de Saint-Charles au Centre Caztel de Sainte-Marie lors du vendredi 8 décembre dernier. La partie s'est terminée par un blanchissage de 2 à 0. C'est la formation beauceronne qui l'a emporté.

Ce sont les joueurs de Sainte-Marie qui, pendant les deux premières périodes de jeu, ont réussi à déjouer le gardien adverse. L’équipe de Saint-Charles a toutefois tenté du mieux qu'elle le pouvait afin de déjouer le gardien du Giovannina, mais en vain.

Les efforts des Éperviers de Saint-Charles n'ont pas été suffisants pour remporter cette

partie. C’est finalement l’équipe locale qui a remporté avec un pointage de 2 à 0.



Notons que les marqueurs pour Saint-Charles étaient Anthony Dumont (un but) et Jason Breton (un but).

Les 3 étoiles du match, qui ont été choisies par Paul Rémillard de Saint-Patrice, ont été décernées à Marc-André Huppé (première étoile), Anthony Dumont (deuxième étoile) et Rémy Roberge (troisième étoile).

Le prochain rendez-vous du Giovannina aura lieu à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien lors du vendredi 15 décembre prochain. La formation de la Beauce y affrontera pour l'occasion l'équipe locale, soit le Plastique Moore, et l'enjeu de ce match sera la première place du classement de la Ligue de hockey Côte-Sud.

Rappelons que le Giovannina de Sainte-Marie avait affronté le Décor Mercier de Montmagny lors du dimanche 3 décembre dernier, et que le match disputé à l'aréna de Montmagny entre ces deux équipes s'était soldé par la marque de 5 à 4 pour les visiteurs.