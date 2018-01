Jeff Côté sera un pilote de NASCAR Late Model l’an prochain

Lorsque Jeff Côté a ouvert son dernier cadeau de Noël qu’il avait sous le sapin, il est resté sans mot.

La scène mérite d’être racontée.

Toute la famille Côté était réunie autour du sapin de Noël et il y avait plusieurs cadeaux, dont l’un pour Jeff. Ce cadeau, il provenait de son père. « Ç’a été le dernier cadeau qu’il m’a donné », a raconté le pilote de 17 ans.

Lorsqu’il a fini par tout arracher le papier qui recouvrait la boîte, il avait devant lui un volant de course. C’était le volant de son bolide en NASCAR Late Model qu’il pilotera pour la saison 2018. Son père est celui qui s’occupe de sa carrière.

Au cours des derniers mois, ce dernier a peaufiné les derniers préparatifs afin que son fils puisse poursuivre sa carrière dans le monde de la course automobile. La dernière fois qu’EnBeauce.com s’est entretenu avec Jeff au début de novembre, il avait fait part de ses intentions de faire le saut en NASCAR Late Model en vue de la prochaine saison.

« Dans notre garage, on a une voiture faite pour piloter en Late Model et chaque fois que je m’assoyais derrière le volant, j’y pensais, a raconté Jeff. C’est un rêve qui devient réalité. »

L’an passé, à sa deuxième saison en NASCAR Sport Compact Élite, le fils a terminé au deuxième rang du championnat des pilotes. Il est passé près du championnat et s’il n’avait pas éprouvé des ennuis mécaniques lors d’une course, nul ne sait ce qu’il aurait pu se passer.

En 2016, il avait terminé la saison au cinquième échelon.

Des contacts propres

En NASCAR Late Model, Jeff sait que les contacts entre les voitures seront plus nombreux. « Oui, il y en a plus, mais ils sont plus propres et la voiture est faite pour ça », a-t-il précisé.

Il pilotera une voiture de 350 Hp, plus lourde, plus pesante et avec des pneus plus gros également.

Ses attentes seront très réalistes en vue de la prochaine campagne. « On va y aller une course à la fois et on ne va pas là en pensant remporter le championnat », a dit sans détour le pilote, qui prendre part à neuf courses, tous à l’Autodrome Chaudière.