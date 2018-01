La Georgienne Andrée-Anne Côté fera partie du bassin national d’athlètes seniors

Synchro Canada a annoncé, lors du lundi 18 décembre dernier, que la nageuse synchronisée Andrée-Anne Côté, originaire de Saint-Georges, fera partie des 15 nageuses sélectionnées pour son bassin national d’athlètes seniors 2018.

Le Club de nage synchronisée Québec Excellence Synchro, au sein duquel s'entraîne l'athlète beauceronne, comptera donc quatre de ses nageuses au sein des équipes nationales canadiennes cette année, soit Andrée-Anne Côté, Gabrielle Boisvert, Camille Fiola-Dion et Laurence Vézina.

Boisvert, Côté et Vézina n’en sont pas à leurs premières armes au sein de l’équipe canadienne senior, alors qu’elles avaient représenté le Canada aux Championnats du monde de nage synchronisée à l’été 2017, à Budapest, en Hongrie, permettant ainsi au Canada de conserver sa septième place sur la scène internationale.

Pour Camille Fiola-Dion, il s’agit d’une première sélection à ce niveau. La nageuse, originaire de Rimouski, avait toutefois fait partie de l’équipe canadienne junior en 2015 et 2016, et faisait partie de l’équipe « Nouvelle Génération » de Synchro Canada en 2017.

Les 15 athlètes, âgées entre 18 et 24 ans et provenant des provinces du Québec, de l'Ontario, et de l'Alberta, ont été sélectionnées à la conclusion du camp de développement et d’évaluation de Synchro Canada qui a eu lieu à Montréal du 22 au 26 novembre derniers, à l’Institut national du sport du Québec.



Voici la liste des 15 athlètes nommées au bassin national d’athlètes séniors pour 2018 :

Janelle Ball (24 ans) de Dollard-des-Ormeaux

Gabrielle Boisvert (23 ans) de Cap-Rouge

Gabriella Brisson (23 ans) de Calgary

Andrée-Anne Côté (19 ans) de Saint-Georges

Camille Fiola-Dion (19 ans) de Rimouski

Rebecca Harrower (21 ans) d'Edmonton

Claudia Holzner (23 ans) de Calgary

Audrey Joly (19 ans) de Saint-Eustache

Sion Ormond (18 ans) d'Aurora

Halle Pratt (18 ans) de Calgary

Elizabeth Savard (22 ans) de Laval

Jacqueline Simoneau (21 ans) de Montréal

Erica Slavin (21 ans) de Calgary

Laurence Vézina (20 ans) de L’Ancienne-Lorette

Kali Wong (21 ans) de Calgary

Suite à un changement d’orientation de sa stratégie d’équipe nationale, les athlètes sélectionnées s’entraineront en groupes à travers le pays et se réuniront pour des cycles d’entrainement plus courts et intenses prévus autour des compétitions internationales annuelles, incluant les épreuves de la Série mondiale, les Championnats du monde ainsi que les qualifications olympiques.

« Nous sommes très satisfaits du niveau de préparation des athlètes et des entraîneurs à leur arrivée à Montréal pour notre camp de développement et d’évaluation » a déclaré Julie Healy, directrice du sport à Synchro Canada.

« De façon générale, tout le monde était très favorable à notre nouvelle philosophie pour ce camp : au lieu d’être axé exclusivement sur l’évaluation et la sélection, l’accent fut plutôt placé sur le développement dans une perspective d’avenir à court et moyen terme, incluant une vision allant au delà du cycle olympique actuel », a ajouté Madame Healy.

Précisons que les membres du bassin national d’athlètes s’entraîneront dans leurs propres clubs pendant l’année et participeront à des camps d’entraînement intensifs en janvier, février et mars, après quoi une équipe finale sera sélectionnée pour participer aux épreuves internationales de la Série mondiale au printemps et en été.