Programme double important pour le Cool Fm en fin de semaine

En fin de semaine, le Cool Fm retrouvera sur sa route les Draveurs de Trois-Rivières, et ce, deux fois plutôt qu’une.

La formation de la Mauricie accuse un retard de quatre points au classement général sur celle de la Beauce.

« Ce seront des rencontres importantes pour les Draveurs qui ne veulent pas s’éloigner de nous au classement », a souligné l’entraîneur-chef du Cool Fm, Mario Roy, dont l’équipe occupe le cinquième échelon du circuit avec une récolte de 23 points en 22 rencontres.

Les Draveurs, eux, ont 19 points en 23 parties.

« On va tenter de prendre une belle option sur notre avance », a ajouté Roy.

Le Cool Fm traverse une belle séquence avec huit victoires à ses dix derniers affrontements. « Il faut continuer de faire ce qu’on fait de bien. »

La première partie sera ce soir (5 janvier) à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil tandis que la seconde se tiendra à Trois-Rivières demain à 19 h 30.

N’oublions pas les défenseurs

Au cours des derniers jours, le gardien Adam Russo a été nommé le joueur défensif de décembre dans la Ligue nord-américaine de hockey en plus d’avoir reçu la deuxième étoile de la semaine.

Heureux pour son homme masqué certes, Roy a mentionné qu’il ne fallait pas oublier le travail des joueurs qui se trouvent devant lui. « Les défenseurs jouent bien collectivement et s’appliquent dans tous les sens de la patinoire, a-t-il mentionné. Ils méritent une part de responsabilité. »

Aux derniers matchs, les défenseurs Kéven Dupont (voyage) et Jonathan Parisien (travail) n’étaient pas en uniforme. Pour les rencontres de la fin de semaine, le premier sera présent pour les deux rencontres tandis que le second sera au second affrontement.

Russo sera celui qui défendra la cage du Cool Fm ce soir.