Beauceville sera une fois de plus derrière son héroïne, Marie-Philip Poulin

Une fois de plus, ce sera toute la ville de Beauceville qui sera derrière Marie-Philip Poulin lors des Jeux olympiques.

En conférence de presse cet après-midi, le comité « Appuyons Marie-Philip Poulin » a dévoilé quelques évènements, qui se dérouleront au cours des prochains jours.

Les parties du tournoi seront présentées au Bar l’Entracte et au Bar le Loft et si les Canadiennes atteignent la demi-finale et la finale, les rencontres seront diffusées à la Polyvalente Saint-François.

« On veut recréer un esprit festif comme ce qui a été fait par le passé », a expliqué Christian Duval, l’un des membres du comité. Un tailgate pourrait aussi être organisé avant la demi-finale et l’ultime rencontre pour la médaille d’or.

C’est grâce à la page Facebook Appuyons Marie-Philip Poulin que la plupart des informations seront transmises à la population.

Articles promotionnels en vente

Des articles promotionnels sont également en vente cette année. T-shirts, doigts en mousse, bâtons du tonnerre (thunder sticks) et autocollants sur lesquels on y retrouve la flamme olympique ainsi que le numéro 29 figurent parmi les objets dont il est possible de se procurer.

« Tous les profits seront utilisés pour financer les activités pendant les jeux », a précisé Tommy Bolduc, lui aussi membre du comité. On aimerait créer un mouvement Marie-Philip Poulin. »

À Beauceville, il est possible de se procurer ladite marchandise au service des loisirs, au Centre de santé l’évasion et à la Place Beauceville.

Des kiosques mobiles sont installés aux Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie, au Carrefour Saint-Joseph à Saint-Joseph et au Canadian Tire à Saint-Georges.

Présente lors de la conférence de presse, la mère de la capitaine de l’équipe canadienne, Danye Nadeau, a remercié le comité organisateur au nom de sa fille.

Un retour à Beauceville le 31 mars

En terminant la conférence de presse, il a été annoncé qu’un défilé sera organisé dans les rues de la ville le 31 mars pour le retour de l’athlète dans son patelin.

« Ce sera lors de l’après-midi, mais l’endroit et l’heure sont encore à déterminer », a conclu, Caroline Pépin, également membre du comité.