Volleyball division 3 : deuxième tournoi de suite et sans défaite pour les Condors

À trois rivières, samedi 17 (mars) se déroulait un tournoi. Pour l’occasion, l’équipe féminine de volleyball de Division 3 des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a remporté une victoire et fait match nul à trois reprises.

À lire également :

Ainsi, les Condors ont vaincu le Collège Ellis de Drummondville en deux manches de 25 à 14 et 25 à 11. Elles ont partagé les honneurs de leurs trois autres matchs face à Trois-Rivières (21 à 25 et 25 à 15), contre le Collège Laflèche (20 à 25 et 25 à 22) et contre Shawinigan (25 à 17 et 11 à 25).

Il s’agit d’un deuxième tournoi de suite sans défaite pour les Condors qui avaient remporté deux victoires et fait match nul trois fois à leur tournoi précédent.

Par ses résultats, l'équipe termine la saison régulière au quatrième rang de la Section Centre du Québec de la Conférence nord-est avec 18 points.

Les Condors affronteront St-Lawrence en quart de finale du tournoi éliminatoire, le 15 avril au Cégep Limoilou.

Les deux équipes ont fait match nul lors de leur seul affrontement de la saison.