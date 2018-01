Des hauts et des bas pour les équipes de volleyball des Condors

Plusieurs équipes civiles de volleyball des Condors Chaudière-Appalaches étaient en action lors des derniers jours.

Les équipes féminines U16 étaient à Saguenay samedi dernier (20 janvier). La formation de développement dirigée par Guy Boudreault et Émilie Roy a gagné lors des rondes préliminaires face aux Citadelles de Québec, mais s’est inclinée contre les Géants de St-Jean d’Iberville. Lors des éliminatoires, les Beauceronnes ont perdu leurs trois sets contre les Mousquetaires de Mégantic, mais ont gagné par forfait face aux Griffons de l’Outaouais.

La formation féminine U-16 s’est inclinée face aux Impulsives de Charlevoix, à l’Impact du Collège Durocher St-Lambert ainsi que contre les Mousquetaires de Mégantic. La troupe de Charles Doyon et de Stéphanie Bérubé a remporté son match contre les Griffons de l’Outaouais.

Trois revers pour le U18

Le U18 féminin a baissé pavillon face aux Lynx de la Rive-Sud, aux Celtiques de Montréal et aux Griffons de l’Outaouais. Les Beauceronnes ont toutefois remporté sa rencontre face aux Chimères de Montréal 25-16 et 25-18.

Retour sur les rencontres du 13 janvier

La troupe de Michael Jolin et de Rosemary Duval, la formation féminine U15, était à Vaudreuil le 13 janvier et s’est inclinée face à l’Attaque de la Mauricie, au Noir et Or de Mortagne, aux Griffons de l’Outaouais et aux Macareux de Sept-Îles. Elle a toutefois singé une victoire face aux Voltives de le Gardeur.

Finalement, l’équipe masculine U16 était à Saint-Félix de Valois pour un tournoi et a remporté sa rencontre face aux Cheminots de Saint-Jérôme et aux Macareux de Sept-Îles. Contre l’équipe de Sept-Îles, il s’agissait d’une rencontre éliminatoire et a ensuite perdu contre le Drakkar de Saint-Félix, terminant en quatrième position sur un total de six équipes.

Notons que les équipes féminines benjamines entameront leurs saisons le 27 janvier. À Saint-Lambert pour la division 1 et à Saint-Félix de Valois pour la division 2.