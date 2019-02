Du baseball collégial offert au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches aura désormais sa propre équipe de baseball collégial à partir de l’automne prochain. René-Dave Pelchat qui évolue avec les Cactus de Victoriaville en sera l’entraîneur-chef. Le Cégep Beauce-Appalaches sera le 8e établissement collégial à offrir une option baseball dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Il s’agit d’une dixième équipe sportive pour les Condors. Le Cégep Beauce-Appalches sera le seul dans la région de Chaudière-Appalaches, de Québec et du Bas-St-Laurent à offrir un programme de baseball ; l’équipe la plus proche se situe, à l’heure actuelle, à Drummondville.

Le baseball connaît depuis quelques années, une véritable montée en popularité, tout particulièrement dans la région. Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, croit que la création d’une équipe en Beauce convaincra certainement d’autres établissements de la région de Québec à faire de même. Dans le RSEQ, le baseball collégial est seulement apparu en 2014. Il n’y a pas encore d’équipe féminine de baseball collégial dans le réseau.

Recrutement

L’entraîneur-chef, René-Dave Pelchat, est aussi l’instigateur du programme de sport-études, option baseball, de Saint-Joseph. Il avait déjà comme objectif d’offrir une option aux étudiants qui finiront leur secondaire, afin qu’ils puissent continuer à évoluer dans leur sport. Lorsqu’on lui a offert le poste, il a accepté sur-le-champ.

« J’ai dit oui assez facilement, car ça allait dans le sens de mes plans. », dit M. Pelchat.

Avec la création de ce programme collégial, il croit qu’il sera certainement en mesure de recruter quelques joueurs de la région. De plus, ce dernier compte visiter quelques écoles du Bas-St-Laurent et de Québec, afin de faire du recrutement. Plusieurs étudiants de l’extérieur grossiront probablement les rangs des Condors, vu l’offre unique dans la région, mais Jean-Philippe Vachon, directeur adjoint des études, précise que le programme est avant tout pour les jeunes d’ici. Pour former une équipe, 12 étudiants devront s’inscrire.

Tout dépendant du programme dans lequel les athlètes-étudiants s'inscriront, ils auront la possibilité de toucher des bourses allant jusqu’à 11 000$. De l’encadrement académique sera aussi à leur disposition.

Logistique

Les baseballeurs s’entraîneront principalement au Cégep Beauce-Appalaches. M. Vachon précise :

« Autant à Saint-Georges qu’à Sainte-Marie, notre équipe aura accès aux terrains de baseball pour les pratiques et les matchs. Pendant la période froide, les entraînements spécifiques en baseball auront lieu dans les installations de l’École secondaire Veilleux à Saint-Joseph. Les étudiants-athlètes bénéficieront également de notre nouvelle salle d’entraînement. »

Un mot sur l’entraîneur

René-Dave Pelchat, natif de Tring-Jonction, évolue présentement avec les Cactus de Victoriaville. Il a été l’entraîneur des Canonniers de Québec, en plus d’avoir entraîné les lanceurs de l’Académie de Baseball du Canada (ABC) l’été dernier. On pourra aussi voir Ryan Sandoval à ses côtés, agir à titre d’assistant-entraîneur.