L'Ascalon hôte du Tournoi des sélections régionales

Soccer Québec a annoncé aujourd’hui en conférence de presse à l’Hôtel de Ville de Saint-Georges l’édition 2019 du Tournoi des sélections régionales (TSR) qui en sera à sa 15e année.

Le tournoi se déroulera du 22 au 27 juillet prochains en collaboration avec l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ) et le club de soccer de l’Ascalon de Saint-Georges.

« En ayant remporté le prestigieux prix du club de l’année au Québec en 2017, le club de soccer de l’Ascalon de Saint-Georges a démontré qu’il avait la capacité d’accueillir un événement d’une telle envergure. Nous sommes très heureux de nous rendre en Beauce pour le prochain TSR », a déclaré le directeur général de Soccer Québec, Mathieu Chamberland.

Le maire de Saint-Georges, le président de Soccer Québec, Pierre Marchand, le directeur technique de l’Ascalon, Alfred Picariello, et Charles Dutil, président d’honneur de l’évènement étaient présents.

Le Tournoi des sélections régionales

Cette compétition provinciale est réservée aux jeunes de 13 ans et moins dans la catégorie U-13. Les objectifs sont de détecter les futurs joueurs et joueurs pour les Équipes du Québec, d’évaluer les compétences des jeunes arbitres de chacune des régions et promouvoir le soccer en Beauce.

Ce sont 40 équipes de 19 régions du Québec qui y participeront. Plus de 700 joueurs et joueuses joueront sur les terrains de la ville sous la surveillance de 46 arbitres accompagnés de 14 évaluateurs et instructeurs. Durant ce tournoi, près de 80 parties s’y dérouleront.

Recherche de bénévoles

Pour tenir l’évènement, l’aide d’une centaine de bénévoles est demandée. Si vous désirez vous impliquer, vous pouvez les contacter sur la page Facebook du Comité organisateur local TSR 2019 ou par courriel : benevolestsr2019@gmail.com