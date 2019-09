Série Sportsman Québec TEC : Dominic Jacques fracasse les records!

La dernière course de la Série Sportsman Québec TEC se déroulait sur l’ovale de l’Autodrome Montmagny, ce samedi 31 août. Pour cette course, 25 pilotes étaient présents dont cinq recrues. Quant à Dominic Jacques, celui-ci a conclu sa saison en beauté et s’est une fois de plus très bien démarqué.

La Série Sportsman Québec était heureuse d’accueillir, pour une première fois, le #3jr Sylvain Lacombe ainsi que le #38 Jean-François Bouvrette, tous deux pilotes Nascar Sportsman, en plus du #52 Cédrick Fauteux qui en était, quant à lui, à sa 2e présence.

Dominic Jacques se démarque en séance de pratiques

Si le #03 Martin Lacombe de Terrebonne avait enregistré le meilleur temps de la 1re séance de pratiques, il aura été battu par le #67 Dominic Jacques. Le pilote de Vallée-Jonction a réalisé un temps de 18,592 à 0,318 secondes de son propre record de piste réalisé le 19 mai 2019.

Les pilotes se sont divisés en trois séances de qualifications. Le #40 Sylvain Labbé de Saint-Joseph-de-Beauce, le #222 Stéphane Decoste d’Oka et le #89 Marc Bertrand de Québec sont les trois vainqueurs de ces séances.

Si plusieurs s’attendaient à une finale ponctuée de nombreuses neutralisations, étant donné les enjeux et le nombre de véhicules, on peut dire que les directeurs de courses André Poulin et Dany Côté ont tenu les rênes serrés n’hésitant pas à donner le drapeau noir en signe d’avertissement plusieurs fois à quelques pilotes pour éviter les débordements.

6e victoire de la saison pour Jacques



Le départ a été donné avec le #77 Mickael Isabelle de Shannon en 1re position avec, à ses côtés, le #47 David Gagnon d’Alma. Les deux pilotes ont réussi à maintenir leurs positions quelques temps, mais la pression était forte derrière eux. Le #89 Marc Bertrand, commandité par Agritex, et le #26 Martin Bisson, commandité par Fromagerie Victoria, ont joué de prudence, mais se sont tenus alertes afin de prendre les positions de tête.

Parti en 11e position, Dominic Jacques, à bord de sa #67 Boulevard Lexus-Toyota/Construction Pierre Turmel, a usé de patience pour remonter les positions tranquillement mais surement en s’emparant de la tête au 67e tour.



C’est ainsi que Jacques est allé chercher sa 6e victoire de la saison égalisant ainsi deux records de la série, c’est-à-dire celui de Simon Roussin pour le plus grand nombre de victoires en une saison et celui de Philippe Poulin pour avoir remporté trois victoires consécutives. Il devient aussi le premier pilote triple champion de la série en plus de détenir le record du plus grand nombre de top 5, de podiums, de victoires ainsi que le plus grand nombre de record de pistes.



Une année recrue exceptionnelle pour Martin Bisson



La deuxième position de ce 100 tours a été remporté par le #89 Marc Bertrand qui comptabilisait quant à lui son 4e podium de la saison. Le pilote recrue #26 Martin Bisson termine, quant à lui, sur la 3e marche du podium.



Le pilote de Saints-Anges a connu une année recrue exceptionnelle, lui qui remporte le titre de recrue Méchoui International avec 4 podiums et 8 tops 10 en autant de programmes.



Le #222 Stéphane Decoste, commandité par Remorquage PDR, et le #40 Sylvain Labbé, commandité par IGA Veilleux, complètent ce dernier top 5.