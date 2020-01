Raphaël Lessard entame sa saison 2020 à la piste de Daytona

Le coureur automobile beauceron Raphaël Lessard entamera sa saison 2020 par une course sur la piste de Daytona International Raceway, une première dans sa carrière.

Le pilote de la série NASCAR Gander Outdoors Truck, natif de Saint-Joseph-de-Beauce, prendra part à la finale NextEra Energy Resources 250 le 14 février prochain. Lessard rêvait depuis toujours de pouvoir un jour mettre les pieds dans les puits de ce complexe légendaire de la course automobile.

Il pilotera la camionnette Toyota Tundra #4 préparée par l'équipe de pointe Kyle Busch Motorsports (KBM) avec qui il vient de signer pour la saison 2020. À 18 ans, Raphaël Lessard devient ainsi le second Québécois et le plus jeune pilote canadien inscrit à plein temps dans la prestigieuse série des camionnettes NASCAR. L'épreuve au Daytona International Raceway sera la première des 23 compétitions prévues au calendrier 2020.

Au cours de la saison 2019, Raphaël Lessard, qui a été nommé le pilote de l’avenir chez Toyota, a participé à trois épreuves NGOTS avec KBM : Martinsville Raceway (Virginie, États-Unis), Dover International Speedway (Delaware, États-Unis) et Bristol Motor Speedway (Tennessee, États-Unis).

Les performances réalisées à chaque sortie en camionnette ou dans d'autres séries (courses et séances d'essais privés), ont marqué les esprits des spécialistes, notamment chez KBM pour lequel il a piloté trois sessions de préparation, dont une voiture dédiée à Kyle Busch lui-même en préparation pour une course importante en Super Late Model.

Il n'est pas commun de voir un jeune pilote inspirer une telle confiance dans une équipe de premier plan et, aux vues des résultats, KBM a rapidement pressenti Raphaël Lessard pour leur planification de la saison 2020 en camionnettes NASCAR.