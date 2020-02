Le prix Étoile montante 2020 remis à Raphaël Lessard

Quelques jours avant de participer à sa toute première course de la saison à Daytona Beach, le jeune pilote automobile Raphaël Lessard a été nommé Étoile montante 2020 par la Canadian Motosport Hall of Fame.

« Chaque année, le Temple de la renommée du sport automobile canadien sélectionne un jeune coureur qui a un impact sur notre communauté. Les grandes réalisations de Raphaël Lessard au cours des deux dernières années dans le monde du stock-car ne sont pas passées inaperçues, et justifient sa nomination par le Temple de la renommée du sport automobile du Canada comme l'Étoile montante de cette année », a fait savoir l'organisation par voie de communiqué

Le natif de Saint-Joseph n'a pu prendre part à l'annonce puisqu'il était en préparation de sa course en Floride mais a livré un message de remerciements à l'organisation par la voie d'une vidéo.

« Je félicite tous ceux qui ont remporté un prix ce soir. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Je suis très heureux. Je vais faire tout ce que je peux pour performer. Je vais donner mon 200% toute l'année », a dire le pilote Lessard

Vendredi dernier, il en était sa première course d’une série de 23 et le Beauceron s’est retrouvé au final à la 20e place en NASCAR Gender RV & Outdoors Truck sur le célèbre circuit du Daytona International Speedway en Floride. Notons qu’à seulement 18 ans, il est le plus jeune pilote canadien et le deuxième québécois qui prend part à ce niveau de course automobile.

